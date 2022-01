Legisladores demócratas pidieron al Tesoro que respalde ante el FMI la revisión de sobrecargos

Un grupo de legisladores demócratas solicitó este lunes a la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que Estados Unidos respalde ante el FMI la idea de revisar los sobrecargos que se aplican a los países con préstamos excepcionales, entre los cuales se encuentra la Argentina.

La iniciativa es promovida por 18 legisladores demócratas, entre los que se encuentran Jesús García, Alexandria Ocasio-Cortez y Pramila Jayapaly, entre otros.

“La política de recargos del FMI es un obstáculo para el crecimiento y la inversión social en los países en desarrollo y debilita los esfuerzos para abordar los inmensos desafíos que enfrenta el mundo en este momento”, escribieron a Yellen los congresistas, según detalla un cable de la agencia Bloomberg.

En la carta, los legisladores demócratas urgieron a revisar la actual política de sobrecargos del FMI, luego de que los EEUU se negara a innovar en esta política, según la última votación realizada en diciembre en el directorio del FMI.

En la misiva, los legisladores calificaron la actual política de sobrecargos del FMI como «injusta y contraproducente» y dijeron que restaba a los países los recursos necesarios para combatir la pandemia de Covid-19, a la vez que indicaron que podría aumentar el riesgo de default de países con problemas de deuda.

Today, I led a letter with @RepAOC, @RepJayapal, and 15 members of Congress urging @SecYellen to oppose the IMF’s surcharge policy, and calling on the IMF to abolish this policy that punitively impacts developing countries. https://t.co/rof3XxVrrY

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) January 10, 2022