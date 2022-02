Legisladores nacionales reclaman a Alicia Kirchner que deje entrar a los alumnos no vacunados a las escuelas

Luego de que el gobierno de Santa Cruz impusiera en las últimas horas clases virtuales y aulas híbridas para estudiantes que no hayan recibido la inmunización contra el coronavirus, diputados y senadores nacionales de esa provincia salieron a reclamarle igualdad a la gobernadora y que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el mismo acceso a la educación.

En esa línea, la oposición le reclamó a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner “que garantice en forma efectiva, el pleno derecho a acceder al curso lectivo 2022 con plena presencialidad, a todas las niñas y niños y adolescentes”.

La diputada nacional por la provincia de Santa Cruz Roxana Reyes (UCR) visibilizó el reclamo de varios padres de alumnos junto a la senadora nacional María Belén Tapia y diputados provinciales.

“De acuerdo a la ley 26061 y de la Convención Internacional de Derechos del Niño, siendo la vacuna contra el virus Covid19, una vacuna no obligatoria, que no integra el calendario anual, solicitamos que no se ejecute lo dispuesto en la resolución 147 del 4 de febrero de 2022″, publicó en una serie de tuits.

“La histórica defensa del derecho al acceso a la educación, en Argentina, ha logrado desde hace muchos años, que no se admita ninguna práctica discriminatoria, ni impedimento burocrático que afecte la igualdad de todos los niños y niñas a recibir educación de la forma más integral”, escribió.

Y concluyó: “La aplicación de la resolución 147 configuraría un acto lesivo para los derechos de las personas menores de edad. La condición de la infancia santacruceña no debe ser de menor calidad y de menor cumplimento de sus derechos que las infancias del resto del país”.