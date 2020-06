Legisladores, sindicalistas y especialistas respaldan el proyecto de ley sobre teletrabajo

A través del documento titulado “Los derechos de las teletrabajadoras y los teletrabajadores”, legisladores, dirigentes, sindicalistas y especialistas en derecho laboral, entre los que se destacan Omar Plaini, Oscar Cuartango y Soledad Alonso, ratificaron “que los teletrabajadores y las teletrabajadoras deben gozar de los mismos derechos que tienen aquellos y aquellas cuya modalidad en la prestación sea presencial”.

El documento, también reafirma “los contenidos del Proyecto de Ley que establece los derechos de los teletrabajadores y las teletrabajadoras y que obtuviera aprobación en Diputados, pasando para su tratamiento al Senado, el 25 de junio de 2020”.

A su vez remarcan que esta declaración “expresa nuestras más altas convicciones en el sentido de entrar en una senda virtuosa donde las Tecnologías Convenientes, la negociación colectiva y el diálogo social, el respeto del modelo sindical argentino, el resguardo de la dignidad y la vida y, en definitiva, la justicia social sean los elementos centrales que guíen a la modalidad del Teletrabajo a partir de la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la superación de la pandemia de COVID-19”, agrega la declaración producido por el Punto de Encuentro Teletrabajo (PDET) del Foro para el Día Después y el Grupo Descartes.

Asimismo, el documento brega por incluir en la discusión sobre el teletrabajo la perspectiva de género, el derecho a la desconexión digital, el principio de reversibilidad, el proceso de Alfabetización Tecnológica para establecer una verdadera movilidad social ascendente, la necesidad de que la autoridad de aplicación dicte -además de las ya existentes- las normas pertinentes en materia de condiciones y medioambiente de trabajo (CyMAT), entre otros

aspectos.

El documento fue firmado por Roberto Bonetti (Secretario General Adj. de la Unión Obrera Metalúrgica – Seccional Capital); Alberto Botto (Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario); Agustín Amicone (Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado – Uticra); Carlos “Pancho” Gaitán (Dirigente Gremial. Miembro de la Comisión Mundial de Estatutos, Finanzas y Estructuras de INDUSTRIALL); Miguel Ángel Paniagua (Secretario General de Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la RA – SUTEP).

También por Pimpi Colombo (Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina SACRA); Oscar Lamberto (Ex Presidente de AGN – Ex Legislador Nacional); Alberto Aller (Secretario del Foro para una Nueva Política Industrial FONPI); Luis Antonioli (Lic. en Ciencias Politicas, ex Subsecretario de Empleo PBA); Elizabeth Benítez (Abogada laboralista); Jaqueline López (Licenciada en Trabajo Social); Lidia Seratti (Experta en TIC – MinCyT, Mesa Ejecutiva de COPITEC); Jorge Pascualini Stettler (Secretario de Política Energética De La Federación Argentina de Trabajadores De Luz Y Fuerza); Alejandra Bonato (Profesora de Enseñanza Primaria), entre otros.