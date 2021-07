Legislativas 2021| Carrió y Bullrich se bajaron de su candidatura – NCN

Las pujas internas en Juntos por el Cambio de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) arribaban a una etapa de definiciones para la conformación de las listas con las renuncias de Patricia Bullrich a postularse a diputada en CABA por el PRO y de Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica ARI, a competir en la provincia de Buenos Aires, donde el neurólogo Facundo Manes confirmó que se postulará por la Unión Cívica Radical.

La interna en CABA

La presidenta del PRO comunicó su renuncia a competir por una banca en las próximas elecciones legislativas en una extensa carta que publicó en sus redes sociales, en la cual adelantó que «apuesta al 2023», año en que se realizará la elección presidencial.

«Estoy segura de que para esa elección (legislativa) no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país», manifestó Bullrich y sostuvo estar «igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea, la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura».

Bullrich renunció así a competir por una banca en el marco de la lucha interna que se mantiene en el PRO para encabezar la lista del espacio en CABA, donde la postulación de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal es impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión de Bullrich fue saludada por Vidal y Rodríguez Larreta con sendos posteos en sus cuentas de la red social Twitter.

Felicitaciones a @PatoBullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 3, 2021

«Felicitaciones a @PatoBullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio», escribió Vidal, quien aún no confirmó públicamente su postulación en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta, por su parte, manifestó: «Gracias, @PatoBullrich, por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país» y agregó: «vamos a seguir trabajando juntos para fortalecer la UNIDAD de @juntoscambioar, y lograr la mejor oferta electoral en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de Argentina».

Gracias, @PatoBullrich, por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) July 3, 2021

El alcalde porteño, en tanto, analiza el armado de una lista de candidatos a legisladores porteños encabezada por funcionarios de su confianza con vistas a cubrir el vacío institucional en la línea sucesoria que dejará el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, a quien se postularía como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Elisa Carrió expresó en un comnucado que «Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio. Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura».

La renuncia de la exdiputada no fue sin un mensaje interno a sus socios del armado opositor que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y que ahora puja por recuperar poder.

«La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente», disparó.

Fuentes del espacio señalaron que los nombres que circulan son el secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, quien estuvo desde 2007 en distintos cargos del Ejecutivo, primero junto a Macri y luego acompañando a Rodríguez Larreta -de quien fue su jefe de campaña en 2019-, y Fernando Straface, el secretario General y Relaciones Internacionales del Gobierno porteño.

El jefe del Ejecutivo capitalino busca así un dirigente de su cercanía para liderar la lista oficialista en el distrito para asegurarse que, tras las elecciones, sea confirmado en la presidencia de la Legislatura.