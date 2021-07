Legislativas 2021| Radiografía de una elección en la que se juega el quórum – NCN

El 14 de noviembre se llevarán adelante las elecciones de medio término. Ese día, los argentinos conocerán la nueva conformación de ambas cámaras. A horas del cierre de las listas oficiales, resta saber -salvo algunas excepciones- qué “nuevas” figuras integrarán las mismas y quienes quedarán fuera. La única certeza es, entonces, cuáles son los legisladores cuyo mandato vence este año.

En total se renovarán las bancas de 127 diputados -que tendrán mandato de cuatro años hasta 2025- y de un tercio del Senado -24 escaños-. El mandato de los nuevos senadores durará seis años, hasta 2027.

Atento a esto no es exagerado pensar que el llamado a las urnas de mitad de mandato será determinante para la gestión del presidente Alberto Fernández.

En cualquier caso, el objetivo del Frente de Todos es incrementar sus bancas para ya no depender de volátiles acuerdos políticos -sea con el Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, sea con el Interbloque Federal- para alcanzar el quórum o la sanción de leyes claves.

El oficialismo sabe que hay un elemento invariable: Juntos por el Cambio, en casi todos los casos, vota en contra.

Frente De Todos

Renueva 51 de las 109 bancas que posee en la Cámara de Diputados.

Entre estas, uno de los nombres más relevantes es el de Carlos Heller, presidente de una de las más importantes y movidas comisiones (la de Presupuesto y Hacienda) y principal impulsor del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas. Heller es una figura segura que irá por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires, así como uno de los nombres que se está analizando para encabezar la lista porteña junto al de Gisela Marziotta, quien asumió el año pasado en reemplazo de Daniel Filmus.

Otras dos grandes figuras del kirchnerismo que apostarán a renovar este año son el radical Leopoldo Moreau (quien desde la Bicameral de Fiscalización de Inteligencia empujó gran parte de las investigaciones contra Mauricio Macri) y Fernanda Vallejos (presidenta de la comisión de Finanzas y cabeza de lista junto a Cristina Fernández en el 2017).

El médico tucumano Pablo Yedlin, que actualmente preside la comisión de Salud, fue una figura clave en el recinto durante la pandemia. Principal vocero del Gobierno en la mayoría de los proyectos vinculados a la crisis sanitaria, también deberá renovar este año. Por el contrario, su correligionario en el Senado, José Alperovich, la tiene difícil. Denunciado por abuso sexual por su sobrina en el 2019, el ex gobernador de Tucumán se encuentra hace casi dos años de licencia. Es la gran incógnita.

Dos figuras claves, cercanas a Cristina, también deberán renovar su mandato en el Senado: María de los Ángeles Sacnún y Anabel Fernández Sagasti. Presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Sacnún ha defendido como pocas legisladoras los proyectos que apostaban a reformar la Justicia. Muy cercana a Cristina, tiene ya el visto bueno para encabezar la lista de senadores en Santa Fe.

Por otro lado, Fernández Sagasti es otra de las preferidas de Cristina y tiene por delante el desafío de disputarle los votos al oficialismo radical mendocino (contra quien compitió en el 2019 por la gobernación).

Hay dos figuras del massismo que no renovarán este año: Mirta Tundis y José Ignacio De Mendiguren. El Vasco De Mendiguren se encuentra de licencia desde que asumió como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), pero el FdT nunca quiso reemplazarlo porque en su lugar habría asumido un opositor del GEN. Ahora, luego de las ausencias de De Mendiguren y Alperovich, el oficialismo podría recuperar dos votos en la elección de este año. Tundis, por otro lado, mantiene un bajo perfil hace meses por cuestiones de salud y no se presentará de nuevo como candidata a diputada este año.

Juntos Por el Cambio

En la Cámara de Diputados, el macrismo deberá renovar algunos de sus defensores acérrimos y altisonantes, como Fernando Iglesias y Luis Petri. Iglesias supo ganarse un lugar en los medios debido “afines” de la mano de sus provocaciones, gritos y bravuconadas.

Por otro lado, Petri, aunque es radical, también se caracterizó por ser uno de los «halcones» que defienden a capa y espada la gestión de Macri. Al igual que el ex vicepresidente Julio Cobos, apuesta a la reelección en una provincia dirigida por el gobernador Rodolfo Suárez y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Dos senadoras de peso de JxC también concluirán sus mandatos: Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez. La primera, cordobesa del Pro, se ha destacado en varias oportunidades por los encendidos discursos que realiza en la Cámara Alta.

La tucumana Elías De Pérez, por otro lado, fue una de las principales militantes en contra de la legalización del aborto y se da por sentado que volverá a candidatearse, aunque aún no sabe si como diputada o senadora.

Otra legisladora muy activa contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue la diputada correntina Estela Regidor, que se hizo famosa por comparar el aborto de fetos con el de «perritos». Regidor, sin embargo, se encuentra de licencia desde que se dio a conocer un audio en que les exigía a sus asesores la mitad de sus salarios, por lo que no se espera que vaya a renovar.

Bloques minoritarios

Por fuera de JxC, hay 23 bancas que pertenecen a bloques minoritarios de la oposición que han sido determinantes para que el oficialismo pudiera avanzar o no con sus proyectos.

El interbloque de Unidad y Equidad Federal, liderado por José Luis Ramón, ha sido el aliado más fiel del FdT en los últimos dos años y ahora debe enfrentarse a que 4 de sus 6 diputados termine su mandato, entre ellos Ramón.

Por parte del Interbloque Federal, que aglutina al lavagnismo y al cordobesismo de Juan Schiaretti, se renuevan 7 de sus 11 bancas, incluido su presidente, Eduardo «Bali» Bucca.

Qué pone en juego cada alianza en esta elección

Según un trabajo del portal “Chequeado”, en la Cámara baja el Frente de Todos pone en juego el 43% de las bancas, mientras que Juntos por el Cambio, el 52%. Y dentro de esa alianza opositora son los radicales los que más escaños arriesgan: el 57%, contra el 50% de la Coalición Cívica y el 49% del PRO.

En el Senado, el Frente de Todos arriesga el 37% de las bancas (15 de 41), mientras que Juntos por el Cambio pone en juego el 32% (9 de 26) y podría mejorar su posición inclusive saliendo segundo en algunos distritos, como en Chubut, donde los 3 senadores (Alfredo Luenzo, Nancy González y Mario País) integran el bloque que preside el formoseño José Mayans (Frente de Todos-PJ) y es de esperar que la oposición se quede cuanto menos con la banca por minoría.

Sin embargo, también hay que destacar que en la otra cámara, al 75% de los 16 diputados de la oposición que suelen acompañar al oficialismo se les termina su mandato.

Los proyectos que aun no se aprueban porque no se alcanza el consenso

En la Cámara baja el oficialismo hoy puede aprobar leyes construyendo mayorías circunstanciales, pero si tuviera la mitad más uno de los diputados, es decir la mayoría propia, no tendría necesidad de negociar con los opositores y eso le permitiría avanzar con normas que, hasta ahora, la oposición resiste.

Una prueba de la dificultad del Frente de Todos para cumplir sus objetivos en el Congreso es que al menos 3 iniciativas pretendidas por la Casa Rosada tienen ya la media sanción del Senado, pero no avanzaron en Diputados.

Estas son la de Organización y Competencia de la Justicia Federal -una de las leyes del paquete conocido como “reforma judicial”-; la de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que aliviana la mayoría requerida para designar al procurador (de dos tercios del Senado a mayoría absoluta) y establece un mecanismo de remoción más expeditivo; y la que faculta al Poder Ejecutivo Nacional hasta fin de año a dictar medidas extraordinarias (como el cierre de escuelas, potestad reservada para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para contener la propagación del coronavirus.

Juntos por el Cambio sostiene que, en particular, con la reforma del Ministerio Público el oficialismo pretende impunidad para la vicepresidenta de la Nación, que se encuentra procesada en 10 causas judiciales.

¿Puede el oficialismo lograr los dos tercios?

Vale recordar que para la aprobación de algunos Proyectos es necesario contar con los dos tercios de los votos de los presentes.

La misma mayoría agravada se requiere en ambas cámaras, por ejemplo, para aprobar una ley que declare la necesidad de reforma de la Constitución o, únicamente en el Senado, para prestar acuerdo a la designación del procurador general de la Nación.

Hasta el momento no hay registros, por lo menos desde la recuperación democrática hasta la actualidad, en la que alguna fuerza política haya conformado un bloque con los dos tercios de los integrantes de alguna de las 2 cámaras.

Al respecto la directora ejecutiva de Directorio Legislativo, Noel Alonso Murray sostuvo en una reciente entrevista que “Dos tercios no tuvo nadie. El menemismo logró los dos tercios para la convocatoria a la reforma de la Constitución en 1994, por el Pacto de Olivos, pero los dos tercios es algo inexistente. Y no va a suceder en estas elecciones, no es un escenario posible. Lo que sí puede suceder es que el oficialismo logre la mayoría en Diputados, porque no está lejos de conseguir ese objetivo y, además, porque es la oposición la que en esta elección va a poner muchas más bancas en juego”.