Legname habló de la importancia como referente atractivo del toldo vela

El nuevo atractivo turístico que pronto tendrá la Capital y la provincia, se suma a las numerosas obras icónicas que se hicieron en Santiago del Estero.

El Arq. Rodolfo Legname, titular de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Capital, destacó el nuevo atractivo turístico que pronto tendrá la Capital y la provincia, que se suma a las numerosas obras icónicas que se hicieron en Santiago del Estero.

Sostuvo que además que “la gran mayoría de los santiagueños hemos tomado conciencia y sabemos de los momentos que vivimos, estamos comenzando un año político electoral y por ahí algunas personas aprovechan algunas situaciones para intentar torcer el sentido de una obra pública. Lógicamente lo hacen por un interés particular y en su gran mayoría utilizando perfiles falsos en las redes”.

“Las administraciones de la intendente Norma Fuentes, y del gobierno de Gerardo Zamora, dieron vuelta la ciudad, nuestra provincia hoy está jugando cabeza a cabeza con Salta entre las capitales del norte –expresó-, en la captación del turismo donde se buscó y consiguió romper la estacionalidad que representaba para nosotros Termas de Río Hondo. Esto nos suma un punto más a favor. No perdamos el tiempo, no desinformemos, no generemos malestar; lo que tratamos de construir, mas allá de las diferencias de pensamiento, es una capital de provincia que sea atractiva para residentes y para quienes nos visiten”.

“Eso es lo que decimos con nuestro folclore, con nuestra forma de hacer y de vivir. Les propongo caminar por nuestra peatonal bajo la sombra, estas cosas valen la pena y sirven a futuro, para el desarrollo de otra industria como lo es el turismo”, expresó Legname.