Lego anuncia que eliminará los sesgos de género de sus juguetes

La empresa de juguetería Lego ha anunciado que está dispuesta a eliminar los estereotipos de género de sus juguetes después de que una encuesta descubriera que el juego en la infancia mantiene estereotipos y está entroncado con las carreras futuras que eligen los niños y las niñas.

Según publica The Guardian, los investigadores descubrieron que, si bien las niñas se estaban volviendo más seguras y deseosas de participar en una amplia gama de actividades, no ocurría lo mismo con los niños.

El 71% de los niños encuestados temía que se burlasen de ellos si jugaban con lo que describieron como «juguetes para niñas», un temor compartido por sus padres. “Los padres están más preocupados de que se burlen de sus hijos que de sus hijas por jugar con juguetes asociados con el otro género”.

Hacer valioso el juego asociado a las niñas

Pero además han descubierto que los comportamientos asociados con los hombres se valoran más en la sociedad. La compañía defiende que «hasta que las sociedades reconozcan que los comportamientos y actividades típicamente asociadas con las mujeres son tan valiosos o importantes, los padres y los niños serán reticentes a aceptarlos.

El estudio de Lego descubrió que los padres animan a los hijos a hacer deportes o actividades relacionadas con la ciencia, mientras que a las hijas se les ofrece bailar y vestirse u hornear.

“Estos conocimientos enfatizan cómo de arraigados están los prejuicios de género en todo el mundo”, dijo Geena Davis, la actriz y activista ganadora del Oscar que creó el instituto en 2004 para combatir los estereotipos de género negativos y fomentar la inclusión.

Juguetes inclusivos para niños y niñas

Si las niñas no juegan con Lego u otros juguetes de construcción no desarrollan habilidades espaciales que las ayudarán en el futuro. Si a las niñas se les empuja a las muñecas pero no a los niños, entonces los niños se están perdiendo las habilidades de crianza, dicen en Lego.

«Estamos trabajando duro para hacer que Lego sea más inclusivo», dijo Julia Goldin, directora de productos y marketing de Lego Group, el mayor fabricante de juguetes del mundo.

“Tradicionalmente, más niños han accedido a Lego, pero productos como [la línea de arte y manualidades] Lego Dots o Lego City Wildlife Rescue Camp han sido diseñados específicamente para atraer a niños y niñas”, dijo Goldin. El mandato de Lego ahora es promover la crianza y el cuidado, así como la conciencia espacial, el razonamiento creativo y la resolución de problemas.

«Estamos probando todo en niños y niñas, e incluyendo más modelos femeninos», dicen en la compañía. Y ahora se quieren centrar en «animar a los niños y niñas que quieran jugar con sets que tradicionalmente se han pensando que no eran para ellos.