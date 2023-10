Levy: «Milei es producto de la decepción por Alberto y Macri»

Guillermo Levy es compilador de “Ensayos Urgentes”, un libro de reflexiones que busca explicar el fenómeno Milei y la Argentina que se viene. “El discurso de Milei atenta contra cualquier racionalidad productiva de crecimiento económico de Argentina”, analizó el sociólogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel (AG): ¿De qué se trata el libro que editaste, “Ensayos Urgentes”?

Ensayos Urgentes es un libro que nace la misma noche del 13 de agosto, después de las PASO.

Yo escribo un artículo, soy compilador del libro, juntamos a antropólogos, sociólogas, comunicólogos, para hacer ensayos cortos que sirvan para pensar, no solamente el fenómeno Milei, sino la Argentina que asoma por las elecciones del 13 de agosto.

Melconian: «Tengo la sensación de que cuando Milei habla la gente no entiende nada»

Claramente Milei es protagonista del libro, pero no es un libro sobre Javier Milei, es un libro sobre la Argentina y cómo situar el fenómeno Milei en esos 40 años de democracia también.

La idea de lo urgente tiene que ver con que es un libro que intenta aportar a la discusión en el momento que se producen los hechos y no hacer un libro o artículos que sean para contar la historia dos o tres años después.

Es un libro en caliente, para poder incidir, en borrador, de hecho tiene una estética de borrador, de apuntes en el momento, de personas que estamos pensando en el momento una cantidad de cosas, las escribimos, las editamos, y aparece tres semanas antes de las elecciones de octubre. La idea es poder incidir en el debate político y ayudar a pensar nuestra Argentina.

Milei develó que su candidato a Ministro de Economía es hombre y aseguró: «Cuanto más alto está el dólar, más fácil es dolarizar»

AG: ¿Cuál es la primera idea que surge detrás de esta elección del 13 de agosto?

Como siempre, creo que uno tiene que pensar qué es lo nuevo y qué es lo no tan nuevo de todo esto.

Es una sorpresa relativa, porque se sabía que Milei iba a hacer una gran elección. No se sabía que iba a sacar el 30%, por supuesto, pero el 20% sí.

Me parece que la novedad tiene que ver con que ves que, en la Argentina, hay una cantidad de cosas que vienen pasando de forma mucho más pronunciada que los que, por lo menos los que venimos pensando y analizando, estamos viendo.

Melconian contra Milei: «Cuando el dólar sube se hace puré el salario, hermano»

Hay un fenómeno internacional también. Vivimos un clima de época en el que la derecha es muy potente en términos culturales, genera pasiones y nuevas identidades políticas.

Así como el neoliberalismo, a fines de los ‘70, capturó la atención en muchísima gente y vinieron los gobiernos de Tatcher, Reagan, Bush, los gobiernos neoliberales en América Latina, y después vino una década donde la crítica al neoliberalismo generó un ciclo progresista, bueno, ahora vivimos un mundo con el fenómeno de Trump, Bolsonaro, Vox y Meloni.

Vox, en España, tiene mucho que ver con el fenómeno Milei. De hecho, si uno mira las publicidades, son prácticamente una copia. No digo que sean todos fenómenos iguales, sino que vivimos en un clima de época donde, claramente, ya no es el comunismo.

Alberto Benegas Lynch, el prócer de Javier Milei, cuya frase los libertarios repiten como un mantra | Perfil

Por eso causa tanta gracia cuando Milei ataca al comunismo, que no está en la agenda mundial, no estamos en la Guerra Fría, el comunismo no es una propuesta de organización social en el mundo que aparece frente al capitalismo, que ha ganado ampliamente lo que fue la Guerra Fría.

Más bien es una reacción frente a lo que fueron los gobiernos progresistas, desde la cuestión de género, todo el avance en materia de derechos en Argentina, y todo lo que tiene que hacer con la reminiscencia del Estado del Bienestar.

También es una derecha que viene de una ruptura con el Pro, que es un fenómeno posterior al 2001. Me parece que la desilusión del gobierno de Cambiemos fue generando esa posibilidad del crecimiento de un Milei.

Desde el círculo rojo dan por descontado que Javier Milei será el próximo presidente | Canal E

Una derecha desilusionada de un gobierno de Cambiemos que venía a terminar con la argentina peronista, kirchnerista, de un Estado de derecho. Aparece una derecha que cuestiona al macrismo por su tibieza, por su “kirchnerismo de buenos modales”, como le gusta decir a Milei.

Ahí me parece que hay una parte del fenómeno Milei, que ya estuvo en las elecciones de 2019 y 2021. Recordemos que Espert fue candidato a presidente, y expresaba también toda una movida cultural y política que se estaba gestando.

Desde los que esperaban que Macri indulte a los genocidas presos, que no abra la discusión sobre el tema del aborto, que toda una parte evangélica de la sociedad no se lo perdona, o que las reformas estructurales del Estado no llegaron, o no llegaron en la medida que los sectores empresariales querían.

Vanoli: «Si gana Milei, la presión sobre el peso va a aumentar»

La segunda decepción es el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que Milei es producto de dos grandes decepciones. Milei es producto de la decepción por los gobiernos de Alberto y Macri.

Tengo alumnos de 16 años que me dicen, “yo lo único que vi en Argentina fueron dos grandes fracasos”. Eso también juega un papel importante.

Claudio Mardones (CM): Hablando de desilusiones, ¿cuál puede ser la desilusión después de estas elecciones en el caso de que gane la ultraderecha?

Primera encuesta sobre el escándalo de Insaurralde: cómo afecta la intención de voto de UxP

Hay una sobrevaloración de expectativas. Creo que, a diferencia del fenómeno de Cambiemos, que venía con estructuras partidarias sólidas detrás, porque Cambiemos expresaba una oposición de centro derecha al kirchnerismo que venía con un programa y una dirigencia política clara, esto es muchísimo más bizarro e improvisado.

Me parece que habla de una irresponsabilidad a dos bandas, por abajo y por arriba. El que está en el fondo del tarro y dice “que se pudra todo, no me importa”, sin entender que, cuando se pudra todo, el primero que va a caer es él.

El tipo de clase media-baja que dice, “me afanan en mi barrio, el Estado dónde está”, l que compra todo ese discurso y cree que su padecimiento tiene que ver sólo con la dirigencia política y no con problemas más estructurales, no sabe que en ese voto bronca, los primeros que caen son ellos.

Bullrich y Milei se sacaron chispas y llevaron la campaña a Mar del Plata | Perfil

Después, lo que estoy viendo también es una irresponsabilidad empresaria muy grande. Ayer lo vimos en Mar del Plata. Los empresarios corriendo, saliendo del Coloquio de IDEA para ir a escucharlo a Milei, un tipo que les dice que se va a acabar cualquier ayuda empresarial, la obra pública, que se va a reducir el déficit fiscal.

El discurso de Milei atenta contra cualquier racionalidad productiva de crecimiento económico de Argentina. Uno entiende que cualquier empresario Pyme o grande apuesta a que Argentina crezca, haya consumo, racionalidad económica. Si algo no propone Milei en absoluto es ningún tipo de racionalidad social y económica.

FM JL