Foto: Bartoliche Alejandra.

El escritor y periodista Mempo Giardinelli, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía sobre el río Paraná y el Canal Magdalena, respaldó las acciones desarrollas por la 7ma. Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, a la vez que opinó que «la presencia de (Joe) Lewis en la Argentina es escandalosa».

«Hay que expulsar a Lewis de la Argentina. Lewis es una persona no grata para el pueblo argentino y esto es lo evidente y lo que se pide es la expulsión del país», dijo Giardinelli, en declaraciones a Télam, y agregó: «Lo de Lewis en la Argentina es una situación escandalosa. La provincia de Río Negro es un escándalo institucional, dentro de nuestra república, una república que está bastante escandalizada».

Para Giardinelli, «el apoyo oficial (a Lewis) es evidente, lo apoya la gobernadora, lo apoya la policía, la Legislatura provincial, el poder mediático», lo que consideró una situación «muy grave».

«Institucionalmente, todo esto debilita al sistema democrático argentino y en el caso concreto de la posesión de este señor acá en Lago Escondido es una situación completamente irregular y que podría ser perfectamente modificada», aseveró el escritor.

Foto: Bartoliche Alejandra.

En ese marco, insistió que «Lewis es una persona no grata para el pueblo argentino y lo que se pide es la expulsión del país».

«Esta es una de las provincias que más han crecido en el país, y no es casual que crezca, no es que ha crecido por la acción de la obra pública, ni por la acción gubernamental, crece porque hay capitales que están entrando al país, no hablo de inversiones porque no son inversiones, son capitales que vienen con un espíritu entre mercenario y al mismo tiempo colonizador», dijo.

Y agregó: «Es absolutamente ridículo que haya, que tenga, 12 mil hectáreas, un territorio grande y limítrofe, en manos de una persona tan indeseable como Lewis, junto a sus cipayos, sus serviles, tiene un montón de sirvientes que están a su entera disposición, que son en definitiva pobre gente».

El miércoles, nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.

Foto: Pepe Mateos.

Ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel, informaron a Télam voceros de la organización.

Entre los heridos derivados se encuentran el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, informaron voceros de la marcha.

El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portatadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.

Mempo Giardinelli / Foto: Pepe Mateos.

«Habrá más lucha. Lo de ayer fue un episodio muy grave, desde el punto de vista que fue un hecho violento, donde estuvo en riesgo la vida de muchos, un acontecimiento no buscado, no provocado por nosotros, todo lo contrario. Los que nos movilizamos teníamos una consigna muy firme de no violencia, de no provocar, incluso siempre buscamos el diálogo con gente que estaba sorda. La respuesta a todo eso fue brutal, fueron palos y rebenques para los compañeros», explicó Giardinelli.

«Como todas las luchas de la Argentina, tenemos un montón de frentes y desde los sectores populares tenemos que seguir resistiendo», aseveró.

Según el escrito, el país «está muy derechizado, muy coaptado por capitales extranjeros, seguramente con el chantaje de la deuda externa, que no es una deuda del pueblo, que en algún momento hay que auditarla».