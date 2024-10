Ley de Financiamiento universitario: Álvarez Rivero apoyará el veto de Milei y Luis Juez lo rechazará

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero (PRO), anticipó esta mañana que respaldará el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario.

“Yo voy a votar siempre en coherencia con mis principios y en coherencia con lo que vengo votando. La educación en la Argentina es pública, es un bien público porque así está declarado, pero no tenemos por qué votar cajas que bancan hace 40 años a ciertos sectores sin que rindan esos fondos”, argumentó la legisladora cordobesa.

«Así que yo sin ninguna duda voy a acompañar al presidente Milei, pero no porque sea oficialista, sino porque lo vengo sosteniendo desde hace 35 años a esta postura. La universidad debe ser gratuita para los que estudian, no debe ser una caja sin fondos, sin ningún control, que no se reciba nadie, que dure lo que duren las carreras, que sea quién sea el que venga a estudiar tengamos que bancarlo, porque eso se sostiene con el trabajo, con el esfuerzo de cada uno de los cordobeses, de los argentinos», agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Luis Juez tras el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario: «Es un error darle la espalda a la educación pública en Argentina»

Además aseguró que no se pueden «desfinanciar las cuentas fiscales, ni avalar que haya proyectos que no digan cómo van a financiar lo que proponen».

«El expresidente Macri nos pidió: ´Voten con coherencia´. Eso me parece que es fundamental a esta hora», afirmó Álvarez Rivero.

Al ser consultada sobre si no habría una postura unificada en la bancada ya que Luis Juez adelantó que no respaldará el veto de Milei, la senadora respondió: «Y sí. Estamos con una diferencia. A mí no me parece nada malo. Nadie se sorprende de mi voto porque lo vengo sosteniendo hace un montón de años. Así como quiere que se respeten mis propias ideas, mi coherencia, por supuesto respeto la del senador Juez».

Cónclave

El expresidente Mauricio Macri se reunió ayer con los senadores del bloque del PRO tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

De la reunión participaron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. Además asistieron los senadores Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Beatriz Ávila (Tucumán), Victoria Huala (La Pampa), Martín Goerling Lara (Misiones) y Andrea Marcela Cristina (Chubut).

Después del encuentro se mostró en una foto con esos siete integrantes de la bancada del PRO en el Senado.

Presupuesto universitario y encuentro PRO: Macri pendula entre el sí y el no, mientras en el Gobierno piden una decisión «razonable»

Comunicación

«Nos reunimos con @mauriciomacri para conversar sobre la agenda legislativa y los desafíos que enfrenta el país. Estamos convencidos de que el camino hacia un país mejor se construye a partir del respeto por las instituciones, la cultura del trabajo y la responsabilidad fiscal», publicó la cuenta en «X» del Frente PRO Senadores.

«Desde nuestro espacio seguimos defendiendo el diálogo y la unidad, porque es el camino para lograr el cambio que necesita la Argentina», concluye el mensaje difundido en esa red social.

Durante la reunión se analizó la postura qué adoptará cada uno de los integrantes del bloque en el Senado ante el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

Juez: «No cuenten conmigo»

«Conmigo no cuenten. No voy a hacer nada para destrozar la educación pública», enfatizó Juez cuando se le preguntó sobre su posición.

«Es un error darle la espalda a la educación pública la en Argentina. Porque si este país fue un país importante fue por su educación pública», sostuvo el jefe del bloque del Frente PRO en el Senado.

«Cuando vuelva al Senado voy a volver a votar de igual manera, no me voy a dar vuelta. De igual manera voté con el tema de los jubilados», insistió Juez.