Ley de renegociación de la deuda: los puntos principales aprobada en el Senado

El proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa de la Argentina fue sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación, tras un debate de casi nueve horas en el que el oficialismo y la oposición, pese a votar juntos, se cruzaron para responsabilizarse mutuamente de la actual situación financiera y económica del país.

La iniciativa había sido aprobada la semana pasada por amplio consenso en la Cámara de Diputados, donde sólo los dos representantes de la izquierda votaron en contra.

El proyecto para renegociar la deuda externa que la Cámara de Senadores aprobó con el voto de los 65 senadores presentes declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.

Los Puntos más importantes

La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.

Habilita al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”. Pero, dice, eso no implicará “renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial”.

Autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.