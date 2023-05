Liberaron al policía que mató a un motochorro: Berni y Bullrich lo apoyaron y Wado de Pedro los cruzó

La liberación del policía que mató a tiros a un «motochorro» no pasó desapercibida en la dirigencia política, ya que la inseguridad y la inflación se transformaron en los principales ejes de discusión entre el oficialismo y la oposición en el contexto del año electoral en curso. El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, reflotó el atentado a Cristina Kirchner y tuvo declaraciones severas contra Patricia Bullrich: “Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento». Sergio Berni planteó que el caso podría analizarse como un episodio de «legítima defensa».

La precandidata presidencial Patricia Bullrich respaldó al policía de civil que asesinó al delincuente y planteó que “si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre”.

Twitter @patobullrich

En cuanto a la postura de Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, el funcionario planteó dudas sobre el caso y advirtió que «es muy difícil de calificar lo que pasó».

Sin embargo, en declaraciones compartidas en Radio 10, Berni propuso una comparación con Luis Chocobar, el agente bonaerense que fue condenado a prisión en suspenso por asesinar a un ladrón en La Boca en diciembre del año 2017.

«A diferencia de este caso, Chocobar técnicamente interrumpió la acción. En este caso, en cambio, el policía fue parte de la acción y no hubo corte», analizó el funcionario al considerar que el caso más reciente podría interpretarse como un episodio de «legítima defensa».

Sergio Berni. Foto: Télam

Berni: «Estoy totalmente convencido de que es un acto de legítima defensa»

En diálogo con Radio con Vos, Berni fue más allá: «Estoy totalmente convencido de que es un acto de legítima defensa. O, a lo sumo, pudo haber ocurrido un abuso de la legitima defensa».

«Hay cuestiones subjetivas y objetivas. De noche, el hombre se sintió amenazado por el uso de un arma, está en total estado de indefensión», manifestó el ministro de la provincia de Buenos Aires.

Wado de Pedro: «Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta»

En cambio, el ministro del Interior, Wado de Pedro, propuso sacar el caso del contexto de la campaña y cuestionó las «recetas mágicas» que propone la oposición, en el marco de una entrevista que brindó en América TV.

“Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada”, sostuvo de Pedro.

“Lo que se ve es que hay un desprecio por la vida. La sociedad argentina, la dirigencia, el Congreso, creo que tenemos que pensar los valores que tenemos como sociedad”, advirtió el ministro del Interior.

“En Mercedes hemos podido organizar una comunidad que se lleve bien, que los que más tienen también piensen en los barrios marginales”, agregó.

Por otra parte, el referente kirchnerista apuntó fuerte contra Patricia Bullrich al recordar que no expresó su repudio por el intento de asesinato del que fue víctima la vicepresidenta.

Wado de Pedro. Foto: NA

“Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con alguien en el exterior y me decía: ‘Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en Italia y España no tienen un discurso de eliminar al partido opositor, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes’. Esto merece el repudio y Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta», graficó.

«Después nos dimos cuenta de que su exjefe de campaña tenía conocimiento de que la iban a asesinar. No me gusta esta sociedad. Milité muchos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no personas”, amplió el dirigente del Frente de Todos.

“Yo padecí el asesinato de mis padres en mi presencia, y pelee muchos años para que haya justicia y los asesinos estén en la cárcel. Sé lo que es el sentimiento de impunidad”, manifestó el funcionario.

“Las sociedades que mejor funcionan son las que tienen otros valores. Tenemos que volver allí, y después mano muy firme con el crimen organizado, con los funcionarios que tienen que ver con las áreas del combate”, detalló.

«Si no es Cristina, es Wado»: Intendentes K insisten con el clamor pero respaldan a De Pedro

Liberaron al policía que asesinó a un motochorro

El fiscal Gabriel López, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dispuso este martes la liberación del policía, tras considerar que no existe peligro de entorpecimiento de la causa por parte del mismo, que continuará libre aunque imputado en la causa en la que se debe determinar si se trató de un caso de «legítima defensa» o un exceso en la legítima defensa.

Si bien el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, el efectivo de la Policía Bonaerense reconoció haber disparado al defenderse de un intento de robo y dijo que temió por su vida y la de su novia, porque el joven de 28 años le había apuntado con un arma.

Trascendió que el policía, que al momento del hecho estaba vestido de civil, dio su versión de los hechos, ratificó lo que se puede ver en las imágenes que quedaron registradas y despejó varias dudas.

El policía, que no presenta antecedentes delictivos ni conflictivos previos, dijo que temió por su vida y la de su novia, ya que el delincuente lo amenazó de muerte, y que no recuerda si antes de realizar los disparos dio la voz de alto y se identificó como miembro del a fuerza de seguridad.

Por otro lado, se conoció el testimonio de dos personas que aseguraron que el mismo delincuente les había robado con la misma arma, que se trataría de dos caños entrelazados con cinta adhesiva, para aparentar un arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la noche en la esquina de las calles Lugones y Payro, de la localidad de La Reja, en Moreno.

La causa está a cargo del fiscal López, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 del Departamento Judicial de Moreno- General Rodríguez, quien espera los resultados de las pericias para resolver la situación procesal del oficial imputado.

El segundo delincuente permanecía prófugo y el policía investigado está imputado por el momento por el delito de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad».

Trascendió también que la novia del agente, a quien se la ve en el video, declaró y dijo lo que se puede observar en las imágenes de las cámaras.

CA/ED