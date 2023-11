Líder de la OMS calificó los bombardeos israelíes sobre Gaza como una ‘catástrofe humana’

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este martes los incesantes bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza de una «catástrofe humana», a un mes del recrudecimiento de la violencia tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en territorio israelí.

«La historia nos juzgará a todos por lo que hagamos para poner fin a esta tragedia», publicó este martes en la red social X (antes Twitter) Tedros, quien instó «a todas las partes a acordar un alto el fuego humanitario y trabajar por una paz duradera».

It has been a month of intense bombardment in #Gaza.

10,000 people have died. Over 4,000 of them were children.

How long will this human catastrophe last?

We urge all parties to agree to a humanitarian ceasefire and work toward lasting peace. We again call for the immediate…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 7, 2023