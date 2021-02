Líder independentista catalán inicia contactos para formar un nuevo Gobierno tras comicios – Télam

Con un 23% de votos, Illa qued en cabeza pero con solo 33 de los 135 escaos del Parlamento regional

El candidato del partido independentista ms votado en las elecciones de Catalua llam este lunes a las dems fuerzas separatistas a formar rpidamente un Gobierno favorable a la secesin de Espaa.

Los separatistas de Catalua reforzaron ayer su mayora en el Parlamento regional tras unos comicios en los que la rama catalana del partido socialista del presidente del gobierno espaol, Pedro Snchez, logr una victoria insuficiente para tomar el poder.

La jornada fue eclipsada por el coronavirus, que dej una abstencin histrica y la imagen del personal desplegado en los centros de votacin protegido de pies a cabeza para permitir el sufragio presencial de electores enfermos de Covid-19 o en cuarentena.

A pesar de las divisiones internas surgidas tras el fracaso de la tentativa de secesin de octubre 2017, los separatistas en el poder ampliaron su mayora parlamentaria e incluso superaron por primera vez en unos comicios regionales el 50% de los votos.

Esto diluy la prrica victoria de los socialistas de Snchez, que se encomend a la popularidad de su exministro de Sanidad y timonel de la lucha contra el virus en Espaa, Salvador Illa, para conquistar esta rica regin de 7,8 millones de habitantes.

Con un 23% de votos, Illa qued en cabeza pero con solo 33 de los 135 escaos del Parlamento regional, con lo que le ser prcticamente imposible llegar al poder, ya que los independentistas se comprometieron a no pactar el Gobierno con l.

Pisndole los talones quedaron las dos formaciones del Gobierno regional, Izquierda Republicana (ERC) con los mismos escaos pero un 21,3% de votos, y Juntos por Catalua (JxC) con 32.

Con los nueve asientos de la izquierda radical CUP, los independentistas pasaran de 70 a 74 escaos y podran formar Gobierno si salvan las fuertes discrepancias surgidas desde el fracaso de 2017.

ERC super a sus socios de coalicin JxC, lo que sita a su candidato Pere Aragons, un separatista moderado, como favorito para presidir la regin.

Un da despus de los comicios, Aragons emplaz hoy a JxC, a la CUP y a un partido de izquierda a formar un Gobierno que defienda la independencia de Espaa y abogue por la libertad de los dirigentes encarcelados por el intento de secesin de 2017.

“En los prximos das, hoy o esta semana, tenemos que poder avanzar bastante en las conversaciones” entre ERC, JxC, la CUP y la coalicin de partidos de izquierda En Com Podem, dijo Aragons, quien revel que ya habl con los lderes de esos partidos.

“El 12 de marzo es la fecha lmite para la conformacin del nuevo Parlament, pero espero que el acuerdo sea mucho antes”, agreg Aragons, citado por el diario espaol El Pas.

Sin embargo, JxC no ve con buenos ojos la incorporacin de En Com Podem y, estos, a su vez no quieren gobernar con el partido de Carles Puigdemont, el expresidente cataln que impuls la tentativa secesionista de 2017 y que luego huy a Blgica.

“No podemos compartir Govern con Junts per Catalunya y Aragons lo sabe”, dijo hoy Jssica Albiach, lder de En Com Podem.

Jordi Snchez, secretario general de JxC, defendi en rueda de prensa que su apuesta es por un Ejecutivo solo con los anticapitalistas de la CUP y los republicanos de ERC.

Los comicios llevaron por primera vez al Parlamento cataln a la ultraderecha de Vox, que con un encendido discurso contra el separatismo cataln se erigi como cuarta fuerza con 11 escaos.

El Gobierno regional haba intentado aplazar los comicios a finales de mayo por la pandemia de coronavirus pero la Justicia lo impidi.

Se temi por el propio dispositivo electoral, dado que ms del 40% de personas designadas por sorteo para trabajar en l pidieron no acudir, pero finalmente todos los centros pudieron abrir.

Las elecciones, las quintas en esta regin desde 2010, llegan ms de tres aos despus de la celebracin de un referndum ilegal de autodeterminacin marcado por la violencia policial y la fallida proclamacin de una repblica.

Puigdemont, el presidente regional de entonces, est exiliado en Blgica y otros nueve dirigentes, entre ellos el lder de ERC, Oriol Junqueras, exvicerpesidente de Puigdemont, cumplen penas de entre 9 y 13 aos de prisin por sedicin.

Desde entonces, el independentismo se dividi entre la estrategia rupturista de Puigdemont y la moderacin de ERC, que incluso se ha convertido en sostn del Gobierno minoritario de Snchez en el Congreso espaol.