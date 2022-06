Líderes continentales expresaron su balance sobre la Cumbre

Joe Biden, el anfitrión de la Cumbre / Foto: AFP.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó est viernes durante la IX Cumbre de las Américas la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento celebrado esta semana en Los Ángeles y abogó por un continente más igualitario, solidario e integrado.

«Acá debiéramos estar todos y no estamos todos, no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua», afirmó el mandatario chileno al pronunciar su discurso ante los demás líderes regionales.

La crítica se da luego que Washington decidiera excluir de la cita a estos países por considerar a sus Gobiernos como «ilegítimos» y «autocráticos», algo que generó polémica entre los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y provocó la ausencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Para el gobernante chileno, que se dijo un «firme» creyente de la democracia, la exclusión solo «fomenta el aislamiento y no da resultados», por lo que defendió la participación de todos los países para que estos puedan dialogar y expresar sus desacuerdos «a la cara».

«Sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba», sentenció.

En la misma línea, Boric señaló que su país promoverá siempre «el respeto irrestricto a los derechos humanos» independiente del color político del gobierno que lo vulnere.

En su intervención, el mandatario chileno abogó también por una región más igualitaria entre los géneros e hizo un llamamiento a que todos los países se sumen a la Convención de Belem do Pará para prevenir, erradicar y sancionar toda violencia contra las mujeres y niñas.

Bolsonaro defiende su política ambiental y llama a la acción

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió la política ambiental de su Gobierno y llamó a sus pares a trabajar juntos por el crecimiento económico y la defensa de la libertad, en su discurso ante la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, en el que mencionó que continúan las gestiones con Alberto Fernández para un acuerdo por Vaca Muerta.

Bolsonaro contó a los demás mandatarios presentes que el jueves tuvo una reunión bilateral «maravillosa» con su par estadounidense, Joe Biden, el anfitrión de la cumbre, con quien arrastraba discrepancias de larga data.

«Sentí del presidente Biden mucha sinceridad y bondad y resolvimos ciertos problemas que fueron, obviamente, responsabilidad total de cada uno de nosotros», señaló en la plenaria, que era presidida por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Bolsonaro dijo también que junto con el presidente Alberto Fernández continúan las gestiones en torno al acuerdo con Argentina para la construcción de un gasoducto para llevar gas de las reservas del yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

«El acuerdo será bueno para los dos países, y seguiremos importando gas de Bolivia», dijo.

El mandatario dijo que su Gobierno había evitado en Brasil una crisis alimentaria y que participó activamente de los esfuerzos internacionales para prevenirla, alimentando a casi un tercio de la población mundial con sus exportaciones de granos.

«Sin nuestro agronegocio, parte del mundo pasaría hambre», señaló.

Canciller mexicano destaca «algunos resultados muy positivos»

La Cumbre de las Américas ya brindó “algunos resultados muy positivos”, afirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard, la máxima voz de su país en el encuentro regional que se celebra en Los Ángeles ante la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Ya tenemos algunos resultados de la Cumbre que son muy positivos a nuestro modo de ver», dijo Ebrard, antes de reunirse con sus pares de Estados Unidos y Canadá.

Ebrard sostuvo que el encuentro regional arrojó resultados en materia migratoria, pero evitó especificarlos, mientras Estados Unidos prometió hacer más para trabajar en el área, reportó la agencia de noticias AFP.

La Cumbre debe producir una Declaración sobre Migración y Protección que formalizará los acuerdos ya alcanzados en la región.

Estados Unidos mantiene las restricciones en su frontera sur, cerrando los sitios de entrada a los viajantes sin visa, lo que hizo que miles de migrantes se hayan quedado en las ciudades limítrofes del lado mexicano a la espera de una oportunidad para entrar en territorio estadounidense.

En el último año hubo récord de intercepciones y un aumento de los migrantes fallecidos, debido a intentos de cruzar hacia Estados Unidos desafiando el desierto, las corrientes del Pacífico y hasta saltando la reja que separa el país de México, con una altura de hasta 9,1 metros.

Duque negó «exclusiones ideológicas» y rechazó las «dictaduras»

El presidente de Colombia, Iván Duque, negó que existan “exclusiones ideológicas” en la IX Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y afirmó que existe un “rechazo contundente a cualquier forma de dictadura” entre las que ubicó a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

«Aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo contundente a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones», dijo el presidente colombiano, en la que será su última cumbre antes de dejar el cargo.

Pidió también no caer “en las falsas narrativas” porque la región no se “divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores”.

“Hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas, entre quienes creemos que en democracia se ventilan diferencias al sentir de las mayorías en las elecciones y no la imposición autoritaria de un querer frente a la población”, apuntó.

Duque articuló su discurso en torno a la diferencia entre democracias versus dictaduras y dijo que el criterio unificador ha sido la «defensa irrestricta de la democracia».

Recordó la Carta Democrática firmada por los países de la región en 2001 y la cláusula de Quebec, que «dice de manera elocuente que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación en el sistema de cumbres».

También felicitó al titular de la OEA, Luis Almagro, “por su defensa irrestricta de esa construcción colectiva que es la Carta Interamericana”.

Para Duque, “todos los mecanismos de integración en la región son necesarios”, pero advirtió que “ningún mecanismo de integración puede existir para amenazar la existencia del sistema interamericano y de la OEA”.

“La democracia es como la salud, cuando la tenemos no la valoramos, pero cuando la sentimos amenazada salimos rápidamente a reclamarla”, agregó.

Lasso relanza la idea de un acuerdo de libre comercio continental

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en su discurso en la Cumbre de las Américas que el continente necesita crear un bloque de integración económica para lidiar con sus problemáticas y su agravamiento por la guerra en Ucrania.

El conservador Lasso defendió ante sus pares del hemisferio que la creación de un área de libre comercio de América permitirá reducir la pobreza que obliga a millones de sus habitantes a migrar a otros países e, indirectamente, incrementar la seguridad regional.

«Para enfrentar los restos del presente y del futuro debemos unirnos más y llegar a una verdadera integración continental, con un gran bloque comercial que permita a los países del continente prosperar y a sus economías crecer«, señaló.

La creación de una zona de libre comercio como la promovida por Lasso fue uno de los temas que Estados Unidos tenía en mente cuando el entonces presidente Bill Clinton concibió la idea de la Cumbre de las Américas antes de su primera edición, en Miami en 1994.

Pero la idea quedó enterrada años después en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en 2005, debido a la oposición de Gobiernos progresistas, entre ellos los de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, recelosos del poderío industrial estadounidense.

Lasso dijo que la migración descontrolada afecta no solo a Estados Unidos, que recibe cada año a cientos de miles de migrantes irregulares en su frontera sur, sino también a todos los países del continente.

Nadie puede decir qué país es democrático y cuál no

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, rechazó “la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma”, al cuestionar la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles.

“El presidente Luis Arce no está en este evento porque no están todos los países. Porque aunque se dice Cumbre de las Américas, hay países que fueron excluidos. Es una lástima que en un espacio de integración haya dejado de ser un punto de encuentro”, lamentó Mayta, al hablar en el cierre de la reunión regional.

El diplomático reseñó que “la exclusión de Cuba parecía haber quedado atrás y se podía creer en un mejor futuro” pero “en una vuelta a un pasado gris, el número de países no convocados se eleva a tres”.

“Perdemos todos la oportunidad de discutir y entendernos en medio de las diferencias”, señaló Mayta.

“Bolivia demanda respeto y reclama el principio de no intervención en los asuntos de otros Estados. Rechazamos la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma. Que la sede sea EEUU no le da la potestad de hacer exclusiones”, subrayó.

Mayta alertó además que “ni la OEA ni su Secretaría General son garantes hoy de institucionalidad y del respeto a los derechos humanos” y cuestionó el rol de la organización en el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019. “No hay transparencia en la OEA de (Luis) Almagro”, sentenció.

“Esa amarga experiencia nos lleva a pensar en el futuro de organizaciones y mecanismos que ya no responden a las necesidades de los pueblos. No estamos obligados a permanecer en donde no se reconocen nuestros derechos ni se halla solidaridad en tiempos de crisis”, afirmó.

Finalmente, reclamó “trato digno para los migrantes”, advirtió que “el hambre es una catástrofe que crece cada día” y puso de relieve que “la búsqueda de soluciones ya no requiere discursos, sino trabajar unidos sin reservas”, porque “los superhéroes no existen y no puede esperarse a un salvador”.