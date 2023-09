Líderes mundiales llaman a reformar el sistema financiero global

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se sumó este martes al pedido de líderes y representantes africanos de reformar urgentemente el «anticuado e injusto» sistema financiero internacional, en una histórica Cumbre Africana sobre el Clima que se desarrolla en Nairobi, Kenia y que busca impulsar la inversión en energías verdes en la región.

«Las estructuras de gobernanza mundial reflejan el mundo tal y como era, no como es», afirmó el máximo representante de Naciones Unidas (ONU), Guterres, durante su intervención en el encuentro sobre el clima, que finalizará este miércoles.

El sistema financiero internacional es «anticuado, injusto y disfuncional», aseguró, frente a jefes de Estado y de gobierno y empresarios africanos.

Guterres destacó la inequidad de acceso a las oportunidades económicas que tiene África, una región que sufre con fuerza el embate de desastres relacionados con el clima, pese a que contribuye menos al calentamiento global y exhortó a los líderes a hacer de África «una superpotencia de energía renovable».

En la misma línea, pidió a los líderes del G20, que se reunirán este fin de semana en India, que «asuman sus responsabilidades» en la lucha contra el cambio climático, informó la agencia de noticias AFP.

Uno de los objetivos de esta primera Cumbre Africana sobre el Clima, que se organiza en paralelo a la Semana del Clima de África, que se realizará en Nairobi hasta el viernes próximo, es captar financiamiento para proyectos ambientales que proporcionen desarrollo en la región y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Global governance structures reflect the world as it was, not as it is.

We see this injustice playing out in the African context today.

From Nairobi, I renew my call for global institutions to step up, guarantee African representation & respond to African needs & potential.

— António Guterres (@antonioguterres) September 5, 2023