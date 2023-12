Lilia Lemoine culpó al kirchnerismo por el ataque: «No retuvieron el poder y están enojados»

La diputada oficialista Lilia Lemoine se refirió al violento ataque que recibió por parte de una pareja mientras caminaba por las calles del barrio porteño de Villa Urquiza. Lo atribuyó al kirchnerismo y dijo que están «enojados y dolidos» tras haber dejado de gobernar desde el pasado 10 de diciembre.

De acuerdo al testimonio que la legisladora libertaria hizo en sus redes sociales, un hombre le arrebató y rompió el teléfono celular luego de que le pegaran un cachetazo. Por este episodio tuvo que ser atendida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano.

El suceso ocurrió en la previa a la Nochebuena, por lo que Lemoine brindó detalles a través de su cuenta de X, ex Twitter: «Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa».

Lilia Lemoine fue atacada en Villa Urquiza: la insultaron, le quitaron el celular y la asistieron en un hospital público

«Así que tendré acceso a las imágenes así que, si no alcanza con las imágenes de la cámaras de la calle, están las mías; de modo que la Policía los va a encontrar sí o sí. La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre porque tiene MUY EN CLARO QUE LO QUE HACE ESTÁ MAL. Lo que hicieron fue lamentable…», agregó.

Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; Tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me… pic.twitter.com/AEMBgsOIRj — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 24, 2023

“Quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos”, aseguró Lemoine

La legisladora culpó al kirchnerismo, y argumento que el episodio que sufrió es porque están «enojados y dolidos» luego de haber perdido las elecciones el pasado 19 de noviembre y porque “no retuvieron el poder”.

«Entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo pero… violencia y amenazas no«, planteó.

Quién es la mujer que puso la bomba en el cementerio de Recoleta

«Que se termine la Argentina de culpar a la víctima. Esto solo me da más ganas de trabajar por NUESTRO PAÍS. Vamos a salir adelante. Seamos libres, lo demás no importa», concluyó su extenso posteo en el que mostró el estado de su teléfono al tiempo que agradeció al personal de salud del Hospital Pirovano y la Policía del lugar.

Minutos después y luego de las interacciones que tuvo su publicación, Lemoine agregó: «Mi S20 quedó como el oficial Murphy… la fuerza que hizo el vago para partirlo así… y para dejarme la parte con las tarjetas de memoria…un torpe genio del mal».

Para la cosplayer, sus atacantes «deben ser de la misma agrupación que fue a poner una bomba en la tumba de Ramón Falcón, y ya sabemos cómo terminó la chica…», dijo sobre el hecho ocurrido en 2018 en el Cementerio de Recoleta.

AG / ED