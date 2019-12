Liliana Schwindt: un hombre frenó mi jura en diputados reclamando mi lugar

En declaraciones a nuestro medio, Liliana Schwindt, exaltada por la situación en la Cámara baja y la suya propia, refirió acerca de la incertidumbre sobre su banca en Diputados y expresó:

» Como ustedes saben, ahora debería asumir nuevamente como diputada nacional, pero no. Llegó una notificación de la Justicia por una medida de carácter suspensivo a la sentencia que el juez dio en mi favor !! presentada por Marcelo“Oso” Díaz, del GEN ( STolbizer) que exige mi lugar usando la “paridad” a su favor y pasando por alto la ley de cupo . Y hasta que la Cámara Nacional Electoral no falle al respecto, no asumo, al igual que Adriana Cáceres del PRO. Somos dos mujeres a las que nos están quitando un derecho».