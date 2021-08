¿Lilita Carrió se va de la Argentina? – NCN

La exdiputada Elisa Carrió aseguró que le dio “mucha tristeza” haber sido denunciada por la celebración de su cumpleaños en diciembre pasado en Capilla del Señor y reconoció: “Por primera vez en mi vida sentí: ‘Me quiero ir de este país’”.

“Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo, aún cuando tenía diferencias porque de contagiarme me muero”, aseguró Lilita en declaraciones a Radio Mitre, y aclaró que cuando celebró su cumpleaños “Capilla del Señor estaba fuera de todas restricciones”.

“El cumpleaños fue público, hubo fotos en todos los diarios así que no se blanqueó ninguna situación. Fue al aire libre, había gente de ochenta años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados”, especificó, al tiempo que añadió que durante la cuarentena estuvo en “total aislamiento”. “No entró el servicio doméstico, no entró un diputado”, aclaró.

De esta manera, Carrió trazó un paralelismo entre su conducta y la del presidente Alberto Fernández tras el escándalo por el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en plenas restricciones por la pandemia, en julio de 2020 y sentenció que “ser canalla no es una buena cualidad humana”. “No se pueden comparar las situaciones. No dan el ejemplo ante la suciedad. Lo perdono de corazón, pero me sentí herida”, insistió.

En ese sentido, aseguró que “canalla es quien no tiene moral, no tiene consciencia, no tiene vergüenza” y remarcó: “Entendí como ciudadana a aquellos que dicen que no quieren vivir en la vergüenza y la mentira que se vive en este país. Ayer lloré porque yo cumplí absolutamente todo”.

Por otro lado, Lilita contó que cuando se le presentó la oportunidad de viajar al exterior para ser inoculada contra el coronavirus decidió quedarse en el país “porque tenía que dar el ejemplo” y aseguró que se vacunó “hace tres meses”. “No tuve ningún privilegio”.

Por último, recordó que ella fue una de las primeras en pronunciarse en contra de un juicio político contra el Presidente, aunque pidió al Gobierno que “respete la vida privada de los ciudadanos”. “Sobre todo la de aquellos que hemos aceptado las normas y dimos el ejemplo durante la pandemia. No todos somos iguales a ellos”, concluyó.