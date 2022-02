liquidación de febrero se encamina a ser récord (más de u$s2.200 millones)

Mientras tanto la sequía que afecta a la campaña de soja y maíz continua siendo un gran dolor de cabeza pero principalmente para los productores agropecuarios, porque justamente los altos precios internacionales compensarían las caídas productivas y las proyecciones indican que el campo aportaría más de u$s38.000 millones este año, es decir una cifra muy similar a la del año previo cuando el campo reportó por exportaciones poco más de u$s40.000 millones.

Por su parte, los productores afectados por la sequía, que en algunos casos perdieron la totalidad de lo sembrado con soja de primera, piden mayor asistencia del Gobierno vía subsidios, créditos o condonación de impuestos.

En este marco desde la Bolsa de Comercio de Rosario explican: “En septiembre último, cuando se iniciaba la siembra de la gruesa, proyectamos exportaciones por u$s37.500 millones. A este mediados de febrero, computando menores cantidades disponibles por los problemas climáticos, mayores precios internacionales y las ventas declaradas a la fecha a los precios oportunamente vigentes, proyectamos que las exportaciones podrían ser de u$s38.900 millones. Es un análisis preliminar donde hay que ser prudentes ya que la gruesa todavía no se ha cosechado. Habrá que ver si no llegan mayores recortes productivos por la falta de agua, qué sucede con el tiempo en época de recolección y si se mantienen los precios en estos niveles en los próximos meses cuando se formalice el resto de las ventas al exterior. De materializarse el escenario con el que hacemos la presente proyección, la recaudación de derechos de exportación no se reduciría.

La contracara es el impacto de la sequía y de las elevadas cotizaciones sobre los productores argentinos –propietarios o arrendatarios. Si bien estos precios son recibidos como agua en el desierto por muchos de los productores que han visto un importante deterioro en sus cultivos, la realidad es que hay muchos a los que esta suba de precios no les llegará a compensar la caída en los rindes y presentarán márgenes negativos. La situación económica y financiera de estos productores (los que trabajan la tierra propia o los locatarios) podría llegar a ser sumamente crítica y requerir aportes económicos adicionales a los previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria”.

Finalmente, otra buena noticia para el Gobierno es que en total y con los datos actuales, se estima que el campo aportaría este año, vía derechos de exportación (DEX) alrededor de u$s9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas u$s200 millones superior. En pesos, la recaudación en DEX superaría el billón de pesos este año, estimándose en $1.170.844 millones.