Liz Truss será la sucesora de Boris Johnson tras vencer a su Rishi Sunak

La actual ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, es la próxima primera ministra del Reino Unido y líder del Partido Conservador, después de vencer a su rival, el exministro de Finanzas Rishi Sunak, en la carrera para suceder a Boris Johnson.

Tras una campaña electoral dominada por el aumento del costo de vida debido a la inflación y la crisis energética, Truss venció con 81.326 votos frente a los 60.399 de Sunak, con una participación del 82,6% de los miembros del partido.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022