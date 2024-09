Llaryora a la oposición: «No pongan en duda el profesionalismo de los bomberos porque quedan como unos boludos»

El gobernador Martín Llaryora criticó con dureza a “los dirigentes que quieren sacar algún rédito político” por los incendios en Córdoba

“Yo lo que les digo a los dirigentes que quieren sacar algún rédito político que me insulten a mí, pero que no pongan en duda y en juego el profesionalismo de los bomberos, de la Defensa Civil de Córdoba, del Etac, del Duar porque quedan como unos boludos”, aseguró el mandatario provincial.

“En la Argentina y en Sudamérica son cuerpos reconocidos que forman a otros cuerpos, que son cuerpos de élite. Entonces no sólo no me agreden, a lo mejor sí la gente que no entiende, pero aparte quedan muy mal parados. Y a veces tienden a degradar a nuestras fuerzas”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Para todo estos que hablan que con cuatro no focos, sino lugares, porque focos tenés un montón, con la cantidad de gente que esto implica, gracias a Dios hemos tenido ya el quinto incendio y no hemos tenido que lamentar víctimas”, enfatizó Llaryora.

Uso de suelo

«La ley lo prohíbe claramente. Lo que ya está marcado como bosque, como zona roja como se conoce en el mapeo, no puede ser cambiado. Por eso los que dicen eso están o de muy mala fe o con un gran desconocimiento legal. No tiene nada que ver que pase un incendio para el cambio de uso de suelo. El uso de suelo sigue estando igual. No tiene nada que ver porque la ley no lo permite y nosotros tampoco lo vamos a permitir», explicó al periodista Andy Ferreyra de PERFIL CÓRDOBA.

«Quiero agradecer a todos los bomberos, agradecer al trabajo de todos los intendentes. Felicitar también al Ministerio de Seguridad por todo el trabajo que se viene realizando. Nosotros ya habíamos estado el viernes coordinando acciones. Quiero felicitar especialmente todo el trabajo del fin de semana, el rescate que se hizo. Se pensaban que eran entre 70 y 100 turistas, eran más de 400 turistas. La verdad que si no hubiéramos tenido el profesionalismo del Duar, del Etac, de los bomberos, hubiéramos tenido que lamentar víctimas», sostuvo el gobernador de Córdoba.

Además consideró que «el clima hoy nos va a ayudar». «Veníamos con un clima muy, pero muy difícil. Pero bueno no hay que estar subiendo a los cerros, a las montañas. Los del Champaquí terminaron siendo más de 400 turistas que bajamos en manera de cápsula», precisó Llaryora.

Pedido

El mandatario pidió «a todos los vecinos que obedezcan las instrucciones de los bomberos, de la Policía, de la Defensa Civil». «Hubo el caso de una señora que ya está detenida por chocar y justamente no obedecer las órdenes, es una locura de que no obedezca las órdenes y termine atropellando a alguien. Así que espero que el peso de la ley caiga sobre esta gente y sobre la gente que inicia estos incendios», insistió.

«Los equipos satelitales nos permiten actuar con mucha anticipación. Entonces cuando los bomberos vienen y te dan la instrucción es porque ya sabemos que el fuego se va a ir acercando. En este momento hay 100 evacuados. Muchos de los evacuados se los evacua por el humo y aparte podés morir asfixiado», advirtió Llaryora.

Fondos

«Incrementamos el fondo de catástrofe a 5 mil millones de pesos. Ya estamos ayudando en donde estuvieron los otros fuegos. Lamentablemente hay que hacer modificaciones porque demora el traspaso, ya estamos ayudando a los intendentes, a todos. Está saliendo esta semana la ayuda para los primeros damnificados», respondió al ser consultado sobre la ayuda a los damnificados.

Críticas de Bornoroni

El diputado libertario Gabriel Bornoroni afirmó que «la Nación está encima del tema» y «completamente a disposición». «Incluso otras provincias han puesto aviones, pero también me decían ´no podemos tener mil aviones funcionando´ porque hay una cuestión logística que lo tienen que ir organizando, lo está organizando la provincia», añadió.

«Yo quisiéramos que seamos independientes, que no tengamos que estar pidiéndole a la Nación. No sólo de bomberos, sino de recursos. Sé que es difícil, no hay que sobreactuar en estos temas. Son tres focos diferentes, con vientos cruzados, por qué nosotros no tenemos los mejores equipos para combatir eso, 30 aviones, no tres», sostuvo el jefe de la bancada de Diputados de la Libertad Avanza.

«Podríamos tener más. Si estamos pidiendo ayuda es porque podríamos tener más», reiteró Bornorini en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además consideró en una publicación de la red social X «una vergüenza que con incendios recurrentes la provincia gasté 5 veces más en pauta publicitaria que en la prevención del fuego».