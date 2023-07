Llaryora: «Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta»

Fue el discurso que no pudo dar el 25 de junio, cuando se impuso por un exiguo 3,3% frente a Luis Juez pero el conteo definitivo obligó a postergar los festejos. Con el triunfo de Daniel Passerini y Javier Pretto, Martín Llaryora no sólo pudo descargarse, sino que fue un poco más allá y brindó un discurso en tono nacional.

Primero, reconoció el gesto de Rodrigo De Loredo de reconocer la derrota (aún cuando no se había publicado ni un solo número de manera oficial) de paso le mandó un palo a Luis Juez: “Algunos no reconocen cuando pierden”.

Lo que siguió desde ahí fue un claro mensaje en tono nacional con algunos destinatarios en particular (integrantes de Juntos por el Cambio) y uno en particular (Horacio Rodríguez Larreta). “Fallaron todas las encuestas, por eso vinieron de todos lados. Pero no fallaron los cordobeses y no necesitamos que nadie de afuera venga a decir qué tenemos que hacer”, sostuvo el gobernador electo.

Daniel Passerini, Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

“Nosotros dijimos que estábamos inaugurando una nueva manera de hacer política, el partido cordobés. Por eso sumamos a distintos partidos políticos, como la URC, el PRO, la Democracia Cristiana, vecinalistas. Esta expresión política tumbó todas las encuestas y los pronósticos”, precisó.

Y enseguida empezó a moldear un discurso como si se tratara de un candidato a la presidencia. “Hoy somos más cordobeses que nunca: basta de que nos maltraten de afuera, los pituquitos de Recoleta, basta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria, éste es el grito de Córdoba”.

Luego, precisó: «Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de Buenos Aires (NdE: un tiro por elevación a De Loredo y Juez), por eso no me callo, no le tengo miedo a nada, sólo le tengo miedo no defender a los cordobeses”.

Ante la presencia de Larreta y Patricia Bullrich, De Loredo reconoció la derrota: «Los hice venir al pedo»

Y añadió: “Ya pasaron dos gobiernos de distinto signo político y el interior de Argentina sigue produciendo y aguantando. Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. ¡Vengan a gobernar en el interior! Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien: devuélvannos la guita de las retenciones… no producen nada, vienen, como vinieron hoy, a explicarnos hoy que van a ser el cambio… pero no el que mejora a los dirigentes sino el que le mejora la vida a la gente. Hasta cuándo vamos a seguir con muchos cipayos que se venden, nosotros no tenemos precio. Defendemos a la Argentina federal. El pueblo del interior no aguanta más. Llegó la hora de que las próximas nos saquen la pata de los que laburamos, nosotros no estamos en la timba financiera”.

En un mensaje directo a Rodríguez Larreta, Llaryora dijo: “Hay que distribuir mejor los recursos. No puede ser que el 90% de los subsidios del transporte sea de CABA y el interior tenga paro (de colectivos)”.

Daniel Passerini, Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

Llaryora: «Empiecen a generar una política más justa si no un día nosotros vamos a ir por la nuestra»

En una de las frases más duras de su discurso, sostuvo: “Hay que pensar un país distinto, federal: no se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina… no producen nada. Empiecen a generar una política más justa si no un día nosotros vamos a ir por la nuestra”.

Recién al final de su mensaje, ponderó la figura de Schiaretti como candidato a presidente del país. “Basta de este pensamiento unitario, estamos cansados de las políticas que hace más pobre a la Argentina, los cordobeses queremos trabajar y progresar”. Y añadió: “Creemos liderazgos propios. Córdoba parece otro país pero no es otro país. Qué país sería la Argentina si tuviera a alguien como Juan Schiaretti. Les pido a todos, cordobeses y comprovincianos: no es la única verdad que los presidentes tienen que ser de Buenos Aires o AMBA. Les pido que le den la oportunidad a Schiaretti de hacer un país federal”.