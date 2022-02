Llegan a España los primeros vuelos procedentes de Ucrania tras la recomendación de abandonar el país

En medio de la escalada de tensión con Rusia y tras varios meses de maniobras militares, acumulación de tropas militares en la frontera y conversaciones diplomáticas con países terceros, los primeros españoles han comenzado a regresar a territorio nacional desde Ucrania después de la recomendación del Gobierno de abandonar temporalmente la antigua república soviética ante la «volátil situación de inseguridad».

El Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación emitió este sábado un comunicado en el que aconsejaba no viajar a Ucrania e instaba a los casi 500 españoles residentes en el país a considerar «seriamente» la posibilidad de abandonarlo «temporalmente por los medios comerciales disponibles, mientras persistan las circunstancias actuales».

Por el momento, el Ejecutivo no considera necesario activar un operativo de evacuación, que, no obstante, «está preparado», ha explicado el ministro de ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. «Las recomendaciones son progresivas y ahora mismo se puede regresar a España por la vía comercial», han asegurado a Efe fuentes del departamento.

Un total de ocho vuelos -cuatro salidas y otras tantas llegadas- están programados para este domingo entre aeropuertos de España (Madrid, Barcelona y Alicante), según han informado a Efe fuentes de Aena, el gestor aeroportuario español. Para este lunes, la cantidad asciende a diez.

Por su parte, el Gobierno de Zelenski ha precisado este domingo que el espacio aéreo del país permanece abierto, después de que una aerolínea con destino a Kiev tuviera que aterrizar en Chisinau porque la propietaria del avión le prohibió hacerlo en la capital ucraniana en medio de advertencias de EE UU sobre un ataque ruso inmediato.

Los países piden a sus ciudadanos abandonar Ucrania

En este confuso escenario, EE UU ordenó el pasado sábado a los empleados no esenciales de su Embajada en Ucrania que abandonasen el país ante una posible «acción militar significativa». Desde entonces, el goteo de países que instan a sus ciudadanos a dejar el territorio ha sido constante. Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Irak, Kuwait, Jordania, Baréin e Israel son algunos de los estados que han urgido a sus nacionales a dejar la antigua república soviética «antes de que sea imposible».

A su vez, la Unión Europea permitirá abandonar Ucrania al personal diplomático no esencial, que tendrá la oportunidad de «teletrabajar desde fuera del país», según ha confirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano. No obstante, indican que no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev.

«Continuamos evaluando la situación, en línea con nuestro deber de cuidar a nuestro personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembros de la UE», ha indicado.

Llamada entre Biden y Putin

En este contexto, la comunicación no cesa entre los principales actores en esta crisis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que, aunque el país norteamericano está listo para utilizar la vía diplomática en Ucrania, se encuentra «igualmente preparado» para escenarios distintos.

En una llamada de una hora y dos minutos entre ambos, Biden amenazó con imponer «costes severos» de forma rápida a Rusia en coordinación con sus aliados en Europa si Putin procede a invadir Ucrania, según ha informado este sábado la Casa Blanca.

En la misma jornada, el presidente francés, Emmanuel Macron, se puso en contacto con el líder ruso para advertirle de que «el diálogo sincero no es compatible con la escalada» militar. Durante una hora y 40 minutos, ambos intercambiaron impresiones sobre la manera de avanzar en los acuerdos de paz de Minsk, firmados hace siete años por Kiev y los separatistas del este de Ucrania bajo el amparo de Rusia, Francia y Alemania, indicó el Gobierno galo.

Fuentes del Elíseo apuntaron que Putin reiteró a Macron que sus intenciones en Ucrania no son ofensivas, pero París toma estas declaraciones con «prudencia», puesto que el despliegue militar en la frontera ucraniana es «consecuente» y está «listo para el ataque».

En la misma línea sobre la necesidad de priorizar la vía democrática, Albares ha advertido de que la UE no podrá dialogar con Putin en el marco de la crisis si no cesa la presión militar. Por el momento, persiste la incertidumbre, mientras se aproxima el 16 de febrero, fecha señalada por algunas informaciones publicadas en EE UU como el día de la invasión Rusia en Ucrania.