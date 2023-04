¿llegan fragmentados a las PASO? (video) – NCN

El diputado nacional Mario Negri, jefe de Bloque de Unión Cívica Radical (UCR), dialogó en exclusiva con Noticias Congreso Nacional (NCN) donde analizó el presente y el futuro del Gobierno Nacional, también fue autocritico de lo hecho por el Macrismo en 2015-2019 y adelantó si la colación opositora llegará fragmentada a las próximas PASO.

“Ante esta crisis, de esta dimensiones, hay que entender que aquí no hay magia, pero hablar con la verdad no significa que no haya esperanza. Siempre hay una salida, una posibilidad, si se hacen determinadas cosas. Las sociedades no se suicidan. El problema es cómo se sale de esto” comenzó explicando.

Agregó también que “Juntos por el Cambio no hace magia, lo que tiene que hacer primero es ordenarse a sí mismo. Cuenta con una experiencia sobre el pasado, con elecciones ganadas y elecciones perdidas. Con problemas estructurales que se vienen repitiendo, como fue el caso de la inflación”.

“Pero nada es igual a entones, todo es distinto a aquel 2015. La crisis esta mucho más agravada” afirmó.

En una comparación, el represente de Córdoba, recordó que Macri recibió un salario en dólares alto (aunque lejos de atribuirle esto al Gobierno de Cristina Fernández) lo adjudico a la “disparidad en el tipo de cambio”. Situación que se contrarrestaba con el “descomunal atraso” de las tarifas.

“Aquel Gobierno lo que quiso hacer es recuperar las tarifas para evitar el déficit, sino tenía que seguir emitiendo para sostener esa situación” y argumentó que se pensaba (desde la Rosada) que con “ese nivel de salario se podía pedir el esfuerzo de sostener el costo alto de las tarifas”, algo que no sucedió porque, según Negri, la política económica de Cambiemos fue tildad de “tarifazo” y “nos fue mal”.

Traído al presente, el Diputado, considera que es “peor la situación” porque “el salario en dólares es muy bajo y además están atrasadas las tarifas”.

“En 38 meses han emitido todo tipo de billetes, han fabricado billetes como no se conoció en toda la historia Argentina, en tan poco tiempo. Está lleno de pesos, hay desconfianza, incertidumbre y no hay reservas” analizó Negri.

“Están (el oficialismo) “rascando la olla”, inventan todo tipo de cambio. Este es un gobierno del que no se puede esperar que reordene el país en el tiempo que le queda. Que no haga más daño, entonces” apuntó el legislador y agregó “es un gobierno con una enorme debilidad política que se la han construido ellos mismos, la gente no espera buenas noticias, solo que no hagan más daño”.

“Si no tiene credibilidad y aumenta la desconfianza, la experiencia indica que el Gobierno está en un “tobogán”, y eso es peligroso” puesto que “hay un momento donde la velocidad no se puede controlar”.

Para Negri, todos estos problemas superan a la oposición, sostuvo que “uno puede tener un frente opositor que puede prometer cualquier cosa, pero si el Gobierno consolida la confianza, maneja las variables y no derrocha la gente lo puede contener”.

“Lo que se ve es oscuridad, no hay luz. Nuestra responsabilidad consiste en encender una luz rápidamente”.

Sobre el cierre, Negri, se animó a confesar como llegará Juntos por el Cambio a las PASO, luego de varias semanas donde sobró el “fuego amigo”: “Bueno la posibilidad de llegar distanciado sería catastrófica. Es nuestra responsabilidad el estar juntos, pero no amontonados, juntos es juntos y convencidos, con un programa en el que todos estemos dispuesto a bancarlo”.

“Para que haya una luz dentro de tanta oscuridad, nosotros tenemos que dar ese marco de confianza, señalar un camino, un rumbo de por dónde vamos a ir”.

En la jornada de ayer miércoles 19/4, Negri fue uno de los Diputados que no voto en totalidad el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

Durante el debate de la iniciativa, el funcionario argumentó que la coalición opositora «rechaza en general el proyecto porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera».

Por último vale recordar que esta fue una semana compleja para el diputado nacional y jefe de Bloque de la UCR, puesto que fue víctima de un robo a su vivienda del barrio Cerro de las Rosas, de la provincia de Córdoba, mientras su esposa dormía en el interior de la vivienda, aunque sin consecuencias físicas para ella, según informaron fuentes policiales.

En declaraciones a los medios Negri relató que «habían forzado una reja que da al patio con un expansor y se ve que habían ingresado».

«Llegué a mi casa, venía de viaje, y me esposa estaba durmiendo. Después de ingresar vi que habían forzado una reja que da al patio. Había algunos cajones abiertos», sostuvo.

Para NCN por Juan José Postararo