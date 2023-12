Llegó a Gaza el primer convoy con 46 camiones de ayuda humanitaria de la ONU

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció la llegada este miércoles a la Franja de Gaza de un convoy con 750 toneladas de ayuda alimentaria, el primero procedente de Jordania desde que empezó el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas.

El convoy, de 46 camiones, organizado por el PMA y la ONG jordana JHCO, transportaba 750 toneladas de ayuda alimentaria y fue posible gracias a «semanas de coordinación» con todas las partes, indicó el PMA en un comunicado.

«El establecimiento de un corredor a través de Jordania aumentará el flujo de ayuda. Esto nos permitirá garantizar más ayuda y tener más camiones en la carretera», declaró Samer AbdelJaber, representante del PMA en los Territorios Palestinos, en el comunicado.

«Estamos muy agradecidos con todos los que lo hicieron posible. Se trata de una etapa prometedora que, esperamos, nos permitirá un acceso más duradero y amplio para llegar a más personas en Gaza, más rápidamente», agregó, informó la agencia de noticias AFP.

En paralelo, el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, respaldó la creación de un corredor marítimo a través de Chipre para el envío de ayuda humanitaria a Franja de Gaza, durante una visita a la isla, donde se reunió su par chipriota, Constantinos Kombos, en la ciudad portuaria de Larnaca.

«Queremos crear un proceso rápido para la ayuda humanitaria a Gaza», anunció Cohen, según el diario local Cyprus Mail replicado por la agencia de noticias Europa Press, que agregó que el plan coordinado por un comité conjunto bilateral permitiría almacenar ayuda humanitaria en Chipre para su posterior traslado al enclave palestino.

In Pictures: For the first time since hostilities began, a 46-truck convoy carrying lifesaving food assistance has reached Gaza from #Jordan.

This crucial first step could pave the way for more food delivery as millions face the risk of starvation.

🔗https://t.co/NQ2BfLlCO8 pic.twitter.com/bDqPSDRXsc

— World Food Programme (@WFP) December 20, 2023