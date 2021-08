Llegó Macri y Larreta espera que se sume a la campaña electoral

Curioso, Larreta, dijo también que no está lanzado al 2023, en una respuesta más adecuada que certera. Criticó la actividad del Presidente durante la cuarentena estricta, se diferenció del legislador Fernando Iglesias y volvió a defender su decisión sobre el enroque de geografías para las candidaturas de este año.

Larreta, en declaraciones radiales “no hay ningún apuro” para su lanzamiento como candidato a la Presidencia y que nota que la interna de la alianza que integra “en los últimos días bajó bastante el tono” y defendió la competencia en las PASO porque, consideró, “lo mejor es que la gente elija los candidatos” porque, de lo contrario, “tenés que caer en el dedo”.

“No lancé el proyecto para 2023; no hay ningún apuro para ninguna candidatura. Faltan dos años y medio”, dijo el jefe porteño sobre una carrera que sí arrancó Patricia Bullrich tras ser desplazada de la lista a diputados nacionales por la Ciudad para evitar que Vidal compita contra la exfuncionaria.

“Santilli tiene un experiencia enorme de gestión, ha mejorado mucho la seguridad en la Ciudad, qué mejor que llevar eso a la provincia donde la seguridad es la principal preocupación”, justificó el jefe de Gobierno, la decisión contraria a la de Macri quien considera que Vidal era mejor candidata en la Provincia de Buenos Aires.

Para Larreta, “es la primera vez en la historia de la democracia que se mantiene la oposición unida” y de Macri sostuvo que “es expresidente, tiene mucha presencia en la Ciudad, esperemos que se involucre en la campaña”.

Además, el jefe de Gobierno busca mantener la paz de Juntos por el Cambio, para lo cual repartió elogios tanto para Elisa Carrió, como para Facundo Manes y también Gerardo Morales.

Para completar, Larreta se refirió a las reuniones en la quinta presidencial de Olivos durante la cuarentena del año pasado y a las expresiones del candidato Iglesias.

“No me siento representado por lo que dijo” aseguró el jefe porteño y señaló que él es “un defensor de la igualdad de las mujeres y de promover que no haya discriminación” pero dijo que en otro sentido, en las visitas a Olivos “para mí hay incumplimiento a las pautas de distanciamiento y cuidado de ese momento, donde nos decían que había que evitar las reuniones sociales. No tengo los detalles, pero sí ha habido reuniones sociales cuando no correspondía y ha habido incumplimiento”.

“No estoy conforme con la gestión de Alberto Fernández”, señaló finalmente Larreta y remató con que de todos modos es “muy optimista para el futuro de la Argentina”.