«Llevamos un mes fuera de casa, solo espero que la naturaleza nos deje volver»

Las imágenes de la erupción de un volcán ubicado en el suroeste de Islandia han dado la vuelta al mundo. Este evento no ha tomado por sorpresa al país debido a que sus habitantes llevaban más de un mes experimentando temblores constantes que apuntaban a que algo así podría suceder tarde o temprano. Sin embargo, a pesar de que la erupción no ha causado muertes ni daños materiales hasta ahora existe una localidad que sí se ha visto afectada tanto por la erupción como por los seísmos que la precedieron. Se trata de Grindavík, un municipio pesquero de poco más de 3.000 habitantes, ubicado a unos cuatro kilómetros del volcán, cuyos habitantes llevan más de un mes fuera de sus casas.

«Fuimos evacuados el 10 de noviembre, no se puede volver. Grindavik está desalojado y no se sabe hasta cuándo«, cuenta Josselyn García, una venezolana que vive en el país desde hace once meses. Tras hablar con esta joven de 31 años pocos días después de haber sido evacuada, 20minutos ha vuelto a ponerse en contacto con ella para conocer su situación, así como también la del resto de personas desalojadas. «Estamos en un hotel desde aquel momento y el Gobierno nos ha prestado todo el apoyo necesario», expresa.

Sin embargo, cuenta que, a pesar de haber sido desalojados desde hace más de un mes «se pudo volver varias veces a Grindavík para recoger pertenencias, pero no para quedarse nuevamente en casa«. También expresa que dichos retornos fueron monitoreados por las instituciones pertinentes. «Siempre estuvieron pendientes para que el ingreso y la salida del área la realizáramos sin peligro«, cuenta la joven.

Alojada en Laugarvatn

La situación de Josselyn es complicada, debido a que se encuentra a la espera de «un estatus migratorio para poder trabajar». Sin embargo, destaca que, justamente por su situación migratoria, el Gobierno la ha alojado en un hotel de Laugarvatn -a más de 120 kilómetros de Grindavík-, donde permanecerá hasta que todo vuelva a la normalidad. También expresa que esta ayuda se extiende al resto de inmigrantes. «Tengo amistades polacas, rumanas y todos están igual. Son apoyados por el Estado o por las empresas».

La joven continúa diciendo que las políticas del Gobierno son «bastante buenas» tanto para los extranjeros como para los islandeses. «El Gobierno le está dando salario por tres meses a las personas que trabajan en las empresas que están en el área afectada», indica Josselyn. Además, destaca que la mayoría de las empresas pesqueras de la zona «tienen un gran porcentaje de personal extranjero», entre los que destacan polacos, rumanos, ucranianos, hindúes y venezolanos.

Sin embargo, a pesar de que la erupción del volcán ha obligado a Josselyn a salir de su casa se siente aliviada porque el escenario es uno de los mejores. «Muchos agradecemos lo que sucedió porque la lava está en sentido a un lugar que no compromete las casas o infraestructuras», expresa la venezolana. No obstante, tampoco puede ocultar su tristeza debido a que en menos de un año ha tenido que cambiar de hogar en dos oportunidades. «Me ha causado bastante tristeza porque teníamos una vida en ese lugar a pesar de que solo fueron once meses. Solo espero que la naturaleza nos permita volver en algún momento», finaliza.

Actualmente, la actividad del volcán se mantiene estable y podría remitir en los próximos días, según ha informado la Oficina de Meteorología de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés). Además, las últimas predicciones de los expertos apuntan a que los núcleos de población no se verán afectados por la lava, ni tampoco por la nube tóxica de dióxido de azufre. Por ahora, el magma se encuentra saliendo de dos chimeneas y en las últimas 24 horas se han registrado 80 seísmos de baja magnitud en la península de Reykjanes.