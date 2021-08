Lo prioritario es la representación de la provincia en todas las acciones y pedidos a nivel nacional

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama la precandidata a diputada nacional por el Frente Cívico, Silvia Sayago. Anticipó que en lo particular, hará hincapié en la modificación de algunas leyes relacionadas con la discapacidad, la violencia de género y los emprendimientos productivos.

Durante una conversación con Radio Panorama, Silvia Sayago, precandidata a diputada nacional por el Frente Cívico, anticipó cuáles son sus objetivos a nivel colectivo y particular de llegar al Congreso Nacional.

En tal sentido, consideró que “lo prioritario es la representación de la provincia en todas las acciones y pedidos que hay a nivel nacional y que tienen que ver con la producción y el desarrollo de la provincia. En lo particular, una de las partes que más me interesa es la modificación de algunas leyes relacionadas con discapacidad, familia y emprendimientos productivos. Estamos trabajando mucho en esas cuestiones. Además pienso presentar algunos proyectos relacionados con la protección de la mujer que sufre violencia de género después que realiza la denuncia”.

Agregó: “Hay varias leyes en torno a la discapacidad, pero también varios decretos que se han ido intercalando en el tiempo, y que hacen a veces que las disposiciones que ya existen no sean muy claras. Hace falta una modificación integral para que las reglas sean claras y que no suceda lo que pasó con el gobierno anterior cuando se anularon pensiones por discapacidad o coberturas de salud, lo cual no debería haber sucedido nunca”.

Sayago consideró que estos proyectos “van a venir a facilitar el desarrollo de las personas con enfermedades, el problema está en muchas obras sociales privadas que no cumplen los parámetros fijados en las leyes. Algunas enfermedades no son cubiertas y es ahí donde debemos hacer hincapié. Si está determinado que la obra social debe cubrir ciertas enfermedades, se debe cumplir y determinar los apercibimientos en caso de no hacerlo. Es importante dejar en claro la legislación”.

Campaña distinta

Por otra parte, la precandidata aseguró que la campaña electoral de este años “es totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados”.

“Siempre estamos comunicados con lo que la dirigencia principal y desde ahí se organiza el trabajo electoral en sí, preparando la fiscalización. En muchos de los casos los contactos son virtuales y de hacerse reuniones, son al aire libre, en grupos reducidos y con protocolos”, dijo.

Informó además que de cara a las PASO “se han agregado mesas electorales en algunos circuitos, esto ocurre porque a veces en los lugares donde se realiza el acto electoral no hay espacio suficiente para respetar las distancias. En esos casos se han ha recurrido a otros establecimientos”.

“Este año no vamos a contar con caravanas ni reuniones, es una elección totalmente distinta en función de respetar los protocolos, de eso se trata, de cuidarnos y de cuidar a quienes nos acompañan”, dijo finalmente.