Lo qué dicen (y lo que no) las nuevas revelaciones de las víctimas de Epstein : muchos mencionados y pocos acusados





Hay listas en las que nadie querría aparecer. Es el caso de la lista de los «amigos» del delincuente sexual y antes financiero Jeffrey Epstein. En diciembre una jueza federal de Nueva York ordenó que salieran ya a la luz una gran cantidad de documentos judiciales (unos 2.000). De ese modo se harían públicos los nombres de decenas de personas asociadas al magnate y depredador sexual. Y eso es lo que comenzó anoche, un goteo de nombres, gustos y apetencias, que continúa este jueves.

Todos estos nombres, que ahora iremos repasando, figuran en documentos judiciales presentados como parte de la demanda de la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, contra la británica Ghislaine Maxwell, que fue novia del primero. Hay extractos de declaraciones y mociones en este caso. Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 por tráfico sexual y cargos similares por conseguir chicas adolescentes para Epstein.

A lo largo de todo el proceso judicial, a los socios y víctimas del financiero se les denominaba John y Jane Doe (los nombres utilizados en el mundo anglosajón cuando se desconoce el verdadero o se oculta intencionalmente). Ahora, tras la publicación de la primera tanda de documentos, se han hecho públicos los nombres de algunos de los 170.

Por el momento, no se ha revelado ninguna nueva acusación importante sobre Epstein ni revelaciones sobre sus asociados. No obstante, hay que decirlo, aparecer citado en los documentos no significa que el interesado haya sido acusado de delitos relacionados con Epstein. Entre los nombres figuran personas mencionadas de pasada en procedimientos judiciales.

Donald Trump

Los documentos que han sido develados incluyen el testimonio de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein. Ella contó que el financiero le dijo que se pondría en contacto con Donald Trump en su camino a uno de sus casinos de Nueva Jersey en 2001.

«Jeffrey dijo: ‘Estupendo, llamaremos a Trump‘», declaró, después de que los pilotos dijeran que su avión no podía aterrizar en Nueva York y tendría que hacer escala en Atlantic City. En cualquier caso, los papeles no contienen ninguna presunta irregularidad por parte del expresidente. En un momento de la declaración se le pregunta a Sjoberg si alguna vez le dio un masaje a Trump, a lo que ella respondió que no.

Steven Cheung, portavoz de la campaña del político y empresario, ha respondido ya. Lo ha hecho en declaraciones a Newsweek, medio al que ha asegurado que cualquier afirmación sobre la relación de Trump con Epstein estaba «completamente desacreditada».

Bill Clinton

El ex presidente de los Estados Unidos es nombrado en los documentos judiciales, pero no hay ninguna referencia actos ilegales. Según Sjoberg, Epstein le dijo una vez que a Clinton le gustaban «jóvenes, refiriéndose a las niñas».

Los papeles que han visto ahora la luz incluyen el testimonio de Maxwell, que confirma que Clinton voló en el jet privado de Epstein, pero no sabe cuántas veces. El expresidente viajó en esa aeronave a principios de la década de 2000 en lo que se describieron como viajes humanitarios a África. De hecho, Clinton elogió en ese momento a Epstein como un filántropo comprometido, aunque dijo que más tarde cortó lazos con él.

En su declaración de 2019, el ex presidente estadounidense afirmó que en sus viajes a bordo del avión de Epstein estuvo acompañado por personal y simpatizantes de su organización benéfica, la Fundación Clinton. «Su destacamento del Servicio Secreto viajó en cada tramo de cada viaje», agregó su declaración.

Príncipe Andrés

Los archivos recién publicados incluyen referencias a Johanna Sjoberg, que ha afirmado que el Príncipe Andrés le manoseó un pecho mientras estaba sentada en un sofá dentro del apartamento de Epstein en Manhattan en 2001. Ya antes,la mujer contó que el Príncipe le puso la mano en el pecho para posar para una foto con otra acusadora, Virginia Giuffre, y una marioneta en la que ponía «Príncipe Andrés».

El palacio de Buckingham se ha negado a hacer comentarios sobre los documentos recién publicados, diciendo que ya no habla en nombre del duque de York, que ya no desempeña funciones reales. En una entrevista con la BBC en 2019, este miembro de la realeza británica dijo que no recordaba ningún incidente relacionado con Virginia Giuffre.

Sin embargo, en 2022, el Príncipe Andrés pagó millones a Giuffre para resolver un caso que ella presentó alegando que él abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El duque de York dijo que nunca conoció a esta mujer y negó sus acusaciones.

David Copperfield

El famoso mago aparece mencionado seis veces. Al parecer, asistió a cenas con Epstein y estuvo presente en conversaciones sobre chicas jóvenes.

Copperfield me cuestionó si era consciente de que a las chicas se les pagaba por encontrar a otras chicas»

Parte de una prueba según los documentos dice: «David Copperfield estaba en una cena en casa de Epstein y había otra chica presente que parecía joven y Johanna [Sjoberg] le preguntó a qué escuela iba y Johanna no reconoció el nombre de la escuela como una universidad y dijo que era posible que fuera una chica de secundaria». Johanna dijo: «Copperfield me cuestionó si era consciente de que a las chicas se les pagaba por encontrar a otras chicas».

De la relación de Copperfield con Epstein ya informaba The New York Times en un artículo de 2019.

Michael Jackson

Lo mismo. Sjoberg explicó que había conocido al cantante a través de Epstein, aunque no alegó ningún delito por su parte.

Celebridades de Hollywood sólo nombradas

En los documentos se menciona a conocidos rostros de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Bruce Willis, Cameron Diaz o George Lucas, pero Sjoberg no recuerda haberlos conocido. También se menciona a Naomi Campbell en dos ocasiones.

Epstein hablaba mucho por teléfono y una vez dijo: ‘Oh, ese era Leonardo, o Cate Blanchett, o Bruce Willis’. Ese tipo de cosas»

En una declaración de 2016, a Sjoberg se le preguntó sobre que se había visto con Blanchett o DiCaprio y aseguró que nunca los había conocido, pero que Epstein mencionaba nombres de celebridades durante los masajes.

«Cuando yo hablaba de ellos, era cuando le estaba dando un masaje, y él hablaba mucho por teléfono en ese momento, y una vez dijo: ‘Oh, ese era Leonardo, o Cate Blanchett, o Bruce Willis’. Ese tipo de cosas», dijo.

Bill Richardson



En su declaración, Giuffre dice que fue obligada a tener relaciones sexuales con figuras prominentes, incluido el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Antes de su muerte el año pasado, Richardson negó haber conocido a Giuffre y no fue acusado de ningún delito.

Alan Dershowitz

Abogado de Epstein, aparece más de 100 veces en los documentos. Eso incluye acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él ha negado vehementemente.

Jean-Luc Brunel

Este agente de modelos francés aparece mencionado varias veces. Se suicidó en una cárcel de París en 2022 cuando esperaba a ser acusado de violación.

Ehud Barak

En su declaración, Sjoberg afirmó que nunca se vio con el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, vinculado a Epstein. Cuando se le preguntó si recordaba haberse reunido con algún primer ministro o presidente extranjero, dijo que no.

Alfredo Rodríguez

Empleado del hogar encargado de la seguridad de Epstein. Según los expedientes judiciales, en su testimonio describió a Maxwell como «el jefe». Se le dijo que llevara dinero en efectivo en todo momento para dárselo a las chicas del instituto y a las que ayudaban a reclutar para Epstein. Murió en 2015.