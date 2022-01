Lo que los conspiranoicos decían que iba a pasar en 2021 y nunca ocurrió

Isabel II, Donald Trump, el barco encallado en el canal de Suez…Todos ellos han sido protagonistas de las teorías de la conspiración que se han difundido durante 2021 en grupos de Telegram y redes sociales.

Son conspiraciones que pueden ser inverosímiles pero que llegan a gran cantidad de personas. En concreto, los desinformadores lanzan supuestas predicciones en las que dicen que algo va a ocurrir en un mes concreto, pero cuando llega ese momento no se produce tal acontecimiento. Ahora que hemos llegado al 2022, hacemos un repaso de las que se difundieron durante el pasado año:

Donald Trump no ha sido investido presidente de Estados Unidos este 2021

El ex presidente de EEUU, Donald Trump.

Sólo un mes después de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, el canal de Telegram “Noticias Rafapal”, del que ya os hemos alertado en Maldita.es, lanzaba afirmaciones como que Trump sería investido como “presidente de la República restaurada” el 21 de marzo.

La misma predicción se repitió en abril e incluso en junio dijeron que la investidura le llegaría el día de su cumpleaños, el 14 de junio. También se anunció en julio y en agosto. En este último mes, además vimos cómo la teoría llegó a redes sociales como Twitter o Telegram.

El caso es que Donald Trump no ha sido investido o reelegido presidente de Estados Unidos en 2021, como decían estas predicciones, y quien ostenta ese cargo es Joe Biden. Sin ir más lejos, lo vimos el pasado 25 de diciembre junto con su esposa, Jill Biden, felicitando la Navidad a las tropas estadounidenses.

La reina Isabel II no ha fallecido en 2021

“Mi apuesta sigue siendo que la Reina Isabel ya está ‘fiambre’”, decía el canal de Telegram Rafapal el pasado mes de abril. Su explicación era que el día 21 de ese mismo mes, día del cumpleaños de la Isabel II, se había cerrado la estación londinense de “London Bridge” debido a la presencia de un “artefacto sospechoso” a las 11:33 de la mañana. El hecho de que el “11” y el “33”, según Rafapal, sean “números mágicos” o que la operación que se pondrá en marcha cuando muera Isabel II se llame London Bridge, eran suficientes coincidencias para anunciar la muerte de la monarca.

Isabel II, en una recepción en el Castillo de Windsor. INSTAGRAM

Si bien es cierto que la estación de London Bridge cerró por precaución el día 21 de abril a las 11:33, debido a que encontraron un “artículo sospechoso en un tren”, esta acabó reabriendo ese mismo día por la tarde. Por otro lado, pudimos comprobar que la reina Isabel II no había fallecido: el día 27 de abril, 6 días después de su cumpleaños, la reina compareció en una videollamada desde el castillo de Windsor.

Tras esta conspiración, la reina volvió a ser objeto de teorías similares después de que la Casa Real británica comenzase a informar sobre la cancelación de actos el pasado mes de octubre. Esto propició todo tipo de especulaciones. En el mes de noviembre, concretamente el día 16, volvía a difundirse en Telegram un contenido del tabloide británico Daily Express junto a un mensaje que decía: “La Reina Isabel de Inglaterra no volverá a aparecer en público en lo que queda de año, disparando los rumores sobre su real estado de salud, y nunca mejor dicho (por lo de ‘real’, tú sabes)”. En cambio, el diario británico no afirmaba que la reina no iba a volver a aparecer en público, sino que era “poco probable” que lo hiciese.

La realidad es que la monarca apareció el 24 de noviembre, cuando recibió a Andrew Bailey, Gobernador del Banco de Inglaterra, en el castillo de Windsor. Algo de lo que el Daily Express y otros medios británicos se hicieron eco.

Las teorías conspirativas sobre el barco encallado en el canal de Suez en marzo de 2021

El portacontenedores Ever Given, en el Canal de Suez, en marzo de 2021. KHALED ELFIQI / EFE

El 23 de marzo de 2021 un barco portacontenedores quedó encallado en el Canal de Suez, en Egipto, bloqueando el paso a otros buques. Las teorías de la conspiración sobre este fenómeno no tardaron en llegar. Entre las webs que las difundían había foros y perfiles de QAnon.

Una de estas desinformaciones giraba en torno al nombre del barco, que se llama Ever Given y está operado por la compañía Evergreen. Afirmaban que se llama igual que una aerolínea que operó para la CIA (Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés) estadounidense, insinuando que la agencia había podido tener algo que ver con el bloqueo del canal de Suez.

El ex vicepresidente de EE UU Joe Biden y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, durante una videoconferencia. JOE BIDEN CAMPAIGN / EFE

También vincularon con el incidente a Hillary Clinton, asegurando que el barco era suyo, que traficaba con niños y que el bloqueo del canal de Suez preparaba el camino para «el sistema financiero cuántico y el Gran Despertar preparado para Semana Santa». Además, la trayectoria que hizo el barco antes de encallar, que según algunos medios se trató de un pene o de unas nalgas, también dio pie a conspiranoias.

Por muy absurdas o inverosímiles que te parezcan, recuerda que estas teorías de la conspiración llegan a decenas de miles de personas que, en ocasiones, las difunden como si fueran reales. Por eso, es importante que si detectas alguna nos la envíes a través de WhatsApp al +34 644 22 93 19.