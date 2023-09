Lo que no se vio de la presentación del libro de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich llenó el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA y fue fuertemente ovacionada al presentar su libro «De un día para otro. Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno». En vivo y rodeada por la cúpula y diversos dirigentes de Juntos por el Cambio, contó un adelanto de algunas de esas propuestas si fuera electa presidenta.

Sin embargo, la transmisión no logró mostrar algunos hechos que reflejan el contexto en el que se encuentra la fuerza opositora, como algunas ausencias, saludos fríos y declaraciones de dirigentes que a pesar de no coincidir con la dolarización que propone Javier Milei, no dudaron en dejar una suerte de elogios hacia el candidato liberal.

La arenga de Macri al público y el frío saludo con Larreta

Los aplausos más fuertes de una sala colmada fueron en dos instancias: primero, cuando llegó el expresidente Mauricio Macri, quien se sentó en el medio y en la primera fila, esperando a que llegara la protagonista de la noche.

Cuando llegó la titular del PRO fue el otro momento cúlmine. Antes, llegó de muy bajo perfil el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna ante los halcones. También se sentó en la primera fila, pero fue llamativo el frío saludo que le dio al ex mandatario antes de tomar su lugar. Fue hasta más enérgico el saludo que le dio a Miguel Ángel Pichetto, y se notó.

Tanto Macri como Larreta fueron de los primeros en irse al terminar el discurso de Bullrich, donde en las afueras ya se vendía a $6.000 su libro. El curioso detalle tanto al principio como al final de la presentación es que en la sala se eligió escuchar a la mítica banda «The Beatles». Al principio con la canción «Here comes the sun», y al final con «Cant buy me love».

Lousteau y Carrió no fueron y Vidal no estaba en primera fila

Además de Bullrich, Rodríguez Larreta y Macri, en esa primera fila se encontraban Diego Santilli, Ernesto Saenz, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo, Mario Negri y Federico Pinedo.

La sorpresa fue la ausencia de Vidal en esa primera fila, quien también mantuvo un bajo perfil en la tarde noche porteña de este jueves. Ese mismo comportamiento es el que se viene percibiendo hace rato de la ex gobernadora, quien luego de bajar su candidatura presidencial y apoyar a Larreta generó un cortocircuito con Macri y hasta con su propio hombre propuesto para la provincia, Ritondo, que también terminó sin candidatura.

De parte de la Coalición Cívica sí ya era más esperable que no estuviera Elisa Carrió. No sólo que hace meses que viene distanciada de Macri y cuestionando el modelo de «orden» de Bullrich, sino que el acercamiento en declaraciones públicas a Milei tocó una fibra. Mientras tanto sus problemas de salud y la derrota de su candidato Larreta en la interna apuraron la decisión de bajarse de la campaña. En representación de la CC estuvieron los legisladores Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes.

Otra de las grandes figuras ausentes fue la de Martín Lousteau, el radical que por pocos votos cayó en la interna porteña ante Jorge Macri, candidato y primo de Mauricio. Desde su entorno confirmaron a PERFIL que el senador no pudo ir por un compromiso familiar.

Dolarización no, pero sintonía con Milei

Desde lo discursivo, Patricia Bullrich fortaleció su confrontación directa con Unión por la Patria al ratificar la idea de «destruir al kirchnerismo«. Sin embargo, desde su equipo y diversos funcionarios de la coalición opositora buscaron más contradecir la principal diferencia que tienen con el modelo económico de Milei: la dolarización.

Así como Carlos Melconian, ministro de Economía de un eventual gobierno de JxC, pasó por varios medios calificándola de «impracticable», el diputado Fernando Iglesias dijo a PERFIL que «la idea de bajar impuestos y reducir el déficit fiscal está bien y coincidimos en eso«. También sumó la iniciativa de abrir la Argentina a los mercados, y ratificó los «elogios de Macri» al candidato de La Libertad Avanza.

«Hay dos opciones de cambio profundo, pero sólo una con estructura política. Nosotros tenemos diputados, senadores y experiencia. El peronismo sería la opción sin cambio, la decadencia, y luego Milei es el cambio sin experiencia, tienen sólo tres diputados. Yo prefiero cambio con estructura para llevar adelante reformas», dijo Iglesias.

Asimismo, recalcó que «ya todos los expertos dijeron que no se puede dolarizar sin pasar por una hiperinflación, o usando los ahorros de la gente o con endeudamiento que aún ni pudieron explicar de dónde. No hay sustento económico».

Respecto de las medidas que anunció Sergio Massa de quitar el IVA a productos de la canasta básica, aseguró que si bien «está bien bajar impuestos», en este caso «son medidas que lo que hacen es aumentar el déficit, con lo cual no estamos de acuerdo».

