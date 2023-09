lo que puede pasar antes y después de las elecciones

. – Genera algo distinto, la mayor devaluación del peso genera un aumento de los precios en la economía, que no se marida con salarios que siguen estando muy bajos. Esto impacta en el mostrador de los negocios y empresas.

¿Hay que aumentar los salarios?

. – La única forma de que haya un aumento de salarios que no impacten en mayores precios o perdida de rentabilidad de las empresas, es que dichos aumentos tengan como contrapartida un aumento en la productividad de la empresa, algo que no ocurre en esta oportunidad.

¿Cómo sigue la película?

. – El mostrador oferta productos que cada día valen más, y la demanda no tiene dinero para convalidar esos mayores precios. En conclusión, estamos en recesión, se vende menos, y en algún momento tendrán que bajar los precios.

¿Algún ejemplo?

. – El 15 de agosto el kilo de un novillito en el mercado de Cañuelas valía $ 1.000 el kilo, dijimos que no era un precio que se podía sostener en el tiempo, ya que implicaba un precio del kilo de carne en el mostrador que un asalariado no podría convalidar. El viernes pasado el kilo de novillito en el mercado de Cañuelas valía $ 850.

¿Algún ejemplo de sectores que están en retroceso?

. – Estamos viviendo cierre de granjas de cerdo, el costo de un kilo de cerdo es igual a 2 kilos de soja y 5 kilos de maíz, esto implica un costo de $ 650 el kilo, en el mejor escenario te pagarían $ 560 el kilo, pero hay pocas operaciones, fluido esta en $ 530 el kilo. En los últimos meses hemos visto que muchas granjas han cerrado porque no se pueden sostener a perdida.

¿Algo parecido va a suceder con los tambos?

. – Correcto, le pagan $ 107 el litro de leche, pero no de contado, algunas empresas pagan a 15 días y otras a 30 días, esto implica que pierden contra la inflación. La aparición del dólar maíz y el precio excepcional para la soja le juega en contra al tambero, ya que eleva los costos y disminuye rentabilidad. En primavera deberíamos ver una suba de la producción, pero será el menor aumento en los últimos 5 años. Cuidado que el próximo año podríamos ver menos tambos en plaza.

¿Qué pasa con los establecimientos de engorde a corral?

. – Difícil ganar dinero, con un precio de la invernada en $ 1.000 el kilo, el precio del maíz en $ 70 el kilo, y un precio del gordo en $ 850, si a esto le sumamos una inflación promedio del 8,0% mensual, si no estás integrado a la cadena perdes dinero.

¿Cómo ves a la agricultura?

. – Los precios de trigo, soja y maíz no son buenos. De estos tres productos ganas dinero si siembras soja, con trigo y maíz los márgenes son muy malos. Hay un mix de problemas de difícil solución, el costo de los alquileres es muy alto, hay faltante de insumos, los gastos de comercialización son muy elevados, el clima sigue siendo una gran incógnita. El mayor problema es el bajo precio del maíz a julio 2024, no invita a sembrar maíz tardío, ya que los números no cierran con un precio de U$S 172 la tonelada.

¿Todo lo que llega del campo está a perdida?

. – Correcto, está muy difícil la producción, podes ganar dinero si te integras en la cadena. Los problemas climáticos no permitieron escalar el negocio, la intervención del Estado en el sector, la alta presión tributaria y un dólar atrasado dejo a los precios en niveles muy deprimidos, a esto hay que sumarle que el consumidor esta flaco de bolsillo y el límite de la suba de precios la pone el mostrador.

¿Volvamos al dólar blue?

. – El dólar blue no lo vemos picante por ahora. Las empresas pasaron un agosto con baja rentabilidad, hoy el mercado está ofertado de dólares, los bancos ya no ofrecen créditos a tasas de interés negativas frente a la inflación, con lo cual está vedado el crédito bancario a las tasas actuales.

Sin crédito hay que sacar el canuto.

. – Correcto, si no vendes lo suficiente en el mostrador y el crédito está caro, el único camino es vender dólares para financiar los problemas en la coyuntura.

¿El dólar blue puede bajar de $ 700?

. – Si, puede bajar de dicho valor, está muy ofertado en plaza. Está entrando dinero del exterior para cubrir gastos de estructura de negocios locales.

Vemos caída en los bonos en pesos

. – Lógico, hace tiempo que lo decimos, bonos con tasas negativas y los bancos pagando el 9,83% anual, era una invitación a vender bonos y colocarse en pesos a tasa fija a 30 días.

¿Seguirán con el dólar congelado en $ 350?

. – Ese precio seguirá hasta las elecciones del 22 de octubre, si hay un ganador en primera vuelta el precio el dólar se ajustara el 23 de octubre. Si no hay ganador en primera vuelta, y el candidato del oficialismo no pasa a la segunda vuelta, el 23 de octubre hay ajuste. Si no hay ganador en primera vuelta, y el candidato del oficialismo pasa a segunda vuelta, tenemos dólar congelado a $ 350 hasta el 19 de noviembre que es la segunda vuelta.

Conclusión

. – La devaluación del dólar mayorista a $ 350 no fue una invitación a que los exportadores aumentaran la liquidación de exportaciones, o que los importadores dejaran de demandar bienes y servicios del exterior.

. – El aumento del dólar mayorista hizo que se diera un aumento en los precios que borró al consumidor del mostrador, cayeron las ventas y generaron un escenario recesivo.

. – Las empresas están con altos stocks, pocas ventas, altos gastos de estructura, con lo cual se vienen ofertas, toman financiamiento o meten mano al canuto de dólares. La última es la más probable de las 3 opciones. Por lo que se nota en el mercado, las empresas están cambiando dólares para financiar el bache de ingresos y egresos.

. – Los mercados de bonos y acciones están en una fuerte toma de ganancias. No comprar por ahora, la baja es como un cuchillo que cae desde un piso 40, si lo quieres agarrar te vas a cortar la mano. Hay que esperar que el mercado haga un recorrido lateral antes de tomar posición.

. – Para los que están comprados, no cambio el escenario positivo para los mercados post elección presidencial. No es conveniente salir ante estas volatilidades.

. – El martes conoceremos el dato de inflación, si es superior al 9,83% será conveniente hacer un plazo fijo ajustado por inflación.

. – El dólar seguirá ofrecido, para los que están comprando de largo plazo es una buena oportunidad para acopiar. Los que se perdieron la suba de bonos y acciones, hay que estar atentos porque el mercado te dará una nueva oportunidad.

. – Las empresas no están ganando dinero, los gastos de estructura son elevados, el consumidor tiene poco dinero, y el mostrador esta con pocas visitas.

. – Para los que tienen excedente de dinero, mirar con atención las empresas que en bolsa están a la baja, en especial las energéticas. La baja en bonos soberanos en dólares los pone atractivos. Lucen caros los bonos en pesos y los que ajustan por inflación.

.- Una nota en The Economist le puede hacer mucho daño al mercado. Tenemos problemas aquí adentro, y se nos agregan problemas de afuera.