«Lo que quise explicar salió mal» – NCN

El senador cordobés del Frente de Todos, Carlos Caserio, salió a pedir disculpas luego de que en una entrevista a TN justificara la falta de ajustes en la clase política. «Me expresé mal, no fue con mala voluntad. Pido disculpas. Fue mal expresado, fue un reportaje muy largo. Esto provocó mucha discusión y zozobra», dijo.

A tono con el mensaje del Gobierno de Alberto Fernández de reclamar «solidaridad» y «esfuerzo» por parte de los que «más tienen», Caserio había defendido de manera tajante la ley de emergencia.

Consultado sobre por qué el esfuerzo que menciona no llegó en forma de recorte a las distintas áreas del Estado o a la clase política, había asegurado el viernes pasado: “No me parece serio. El esfuerzo de le clase política es… yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado”.

“Todos tenemos un trabajo. La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”, cerró.

Ahora, el senador habló por Cadena 3 y señaló: «Me expresé mal, no fue con mala voluntad. Pido disculpas. Fue mal expresado, fue un reportaje muy largo. Esto provocó mucha discusión y zozobra».

Dijo que aún no se habló en el Poder Legislativo sobre «sumarse» al esfuerzo.

En ese sentido dijo que deberían congelarse «todos los sueldos».

«Eso lo quise explicar y salió mal. Todos los sueldos altos tomados desde un lugar deberían congelarse ‘todos’ y acompañar esta realidad que vive el país. Casi el 50% de la población tenemos bajo la línea de pobreza. Habría que tomar una medida conjunta, si yo lo pudiera hacer en lo personal lo haría con todo gusto», agregó.

«El salario público no es muy bueno»

«Hoy el salario público no es muy bueno, si toma a nivel provincial, municipal, a lo mejor el 40% de la planta no llega a cubrir el salario para no ser pobre, que está en 38 mil pesos«, indicó.

«La clase política tiene que gobernar bien, nosotros para cobrar un salario trabajamos, pero lo más importante es tomar buenas medidas. Siempre quise expresar la importancia de que el que gobierna lo haga para mejorar», volvió a señalar.

Caserio dijo que al peronismo «siempre nos toca lo más difícil». «Nos tocó en el 2001, después de la crisis. Hoy hay asistencia, respuesta, los presupuestos, a pesar de la crisis. El sentido de la ley es pensar en los más vulnerables», agregó.

«Ahora nos tocó de nuevo, la gente se la agarra con la política, y caemos todos. La gente no distingue a partidos políticos. Ojalá que el país mejore».