Lo que se dice en las mesas

Se picó el billete. Algo razonable, bajo todo el entorno local. Los precios siguen al dente, sobre todo alimentos y bebidas. Así que, según las primeras estimaciones privadas, muy preliminares, la inflación de abril se perfila en torno del 5%. Por eso en las mesas de operaciones domésticas se habla del dólar, el “carry-CER” y, obvio, de Netflix. Claro que estos días, a pesar de que el mercado internacional, sobre todo europeo, parece subestimar el impacto de un triunfo de Le Pen en Francia, se intensificaron los intercambios y análisis de lo que puede ocurrir este domingo. Así la segunda vuelta francesa le quitó un poco de atención a Putin. De modo que la mirada local está puesta en el accionar del BCRA, concretamente, en cuántas reservas logra comprar al cabo de cada día. A esta altura del año, en 2021 Don Miguel ya había comprado u$s3.150 millones. Mientras que este año pierde casi u$s35 millones, encima con un superávit comercial mayor (u$s9.200 millones vs. u$s8.60 millones). ¿Por qué interesa? Por la meta de RIN pactada con el FMI. Los consultores criollos consideran que entre mayo y agosto el BCRA debería comprar no menos de u$s2.000 millones, como para “arrimar el bochín. De lo contrario anticipan nubarrones cambiarios e inflacionarios. Lo mismo si el IPC vuelve a repetir números de 6% más de una vez. Ayer un sondeo realizado en un Zoom de Quinquela arrojó que las expectativas inflacionarias para este año se ubican por encima del 60%, donde un 35% la estima entre 60 y 65% (esto es un 3,8% mensual), y un 38% entre 65 y 70% (4,2% mensual). Respecto del tipo de cambio oficial un 59% dijo que el crawling del BCRA acompañará el ritmo inflacionario, mientras que un 26% cree que será menor y solo 15% apuesta a que esperará a una baja de la inflación para ajustar el retraso. Y respecto a la tasa de interés, el 66% opinó que el BCRA se quedó corto con la última suba. Todos recalculando el “carry trade” tras la suba del billete, que de acuerdo con estimaciones de Fede Marull, sube 25% en dólares en lo que va del año (según el TX24 en CCL). Al respecto, el titular de FMyA advierte que, por el acuerdo con el Fondo, el BCRA no puede intervenir para bajar el CCL (el de hoy equivale a $250 del fogonazo de enero pasado). Un dato en el debate devaluatorio: la posición vendida de futuros del BCRA es baja. Sobre el tema inflacionario los consultores destacan que el gobierno está políticamente “short inflation” por lo que necesita decir algo, guerra etc.; pero está económicamente “long inflation” para licuar jubilaciones, salarios y planes etc. Cada vez está más claro el trade off entre la necesidad de tener inflación y las metas fiscales.