logra su récord histórico de ingresos con más de 5.500 millones

La imagen del buque Ever Given atravesado en el Canal de Suez, provocando el colapso de muchas rutas comerciales, fue una de las imágenes de los últimos meses. Pero lo impactante de aquella foto no ha afectado a los ingresos, ni mucho menos. La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha informado de que los ingresos contabilizados durante el año pasado sumaron una cifra récord de 6.300 millones de dólares (5.537 millones de euros), lo que representa un incremento del 12,5% respecto de la facturación de 2020. El impacto de aquel encallamiento el pasado mes de marzo, por lo tanto, fue muy inferior a lo esperado.

«El Canal de Suez logró los ingresos anuales más altos en su historia con 6.300 millones de dólares y el tonelaje neto anual más grande con 1.270 millones de toneladas durante 2021«, declaró el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie.

En concreto, durante el pasado año cruzaron el canal en ambos sentidos un total de 20.694 barcos, en comparación con el tránsito de 18.830 barcos durante 2020, lo que representa una diferencia de 1.864 naves, con un aumento del 10%, mientras que el tonelaje neto total alcanzó los 1.270 millones de toneladas, un 8,5% más que los 1.170 millones del 2020.

En este sentido, Rabie destacó que el incremento de los indicadores relacionados con el volumen de comercio que transita el canal de Suez superaron las tasas de crecimiento del comercio global.

De este modo, el volumen del comercio mundial a través de la infraestructura marítima fue de aproximadamente el 8,5%, con un incremento del 7,2% en el volumen del comercio de contenedores que transitó por el canal, mientras que la tasa de aumento en el volumen del comercio de contenedores a nivel mundial alcanzó el 6% durante el mismo periodo.

En relación con el percance del Ever Given, que permaneció encallado interrumpiendo el tráfico a través del canal de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios entre los días 23 y 29 de marzo de 2021, causando pérdidas de entre 12 y 15 millones de dólares al día, el responsable de la SCA destacó la gestión «eficiente y efectiva» de la crisis.

Asimismo, Rabie anunció que la Autoridad del Canal de Suez pretende adoptar durante el nuevo año nuevos mecanismos de trabajo y controles en apoyo de la preservación del medio ambiente y en línea con las orientaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) de reducir las emisiones de carbono, con las que espera ser declarado «Canal Verde».