Lograremos plena estabilidad cuando tengamos un acuerdo con el FMI

Entrevista al presidente ALBERTO FERNÁNDEZ en Minuto Uno (parte 1)

El mandatario comenzó analizando su gestión, en un año marcado por la pandemia del coronavirus. “Me tocó esta circunstancia. Estoy satisfecho, hemos hecho un gran trabajo todos los argentinos”, indicó.

“No es que la Argentina entró en crisis como en 2001, sino en todo el mundo. Y es el día de hoy que el mundo no se recupera. Es una situación tan difícil… gobernar en la pandemia es casi lo contradictorio al concepto de gobernar, porque uno gobierna lo que conoce”, señaló Alberto Fernández en C5N.

El Presidente remarcó que “a nadie le gusta tener un 10% de indigencia”, al tiempo que aclaró que “sin un Estado presente, habría un 27%, según la UCA”, y destacó: “Pudimos poner de pie un sistema de Salud que había sido abandonado”.

La vacuna contra el coronavirus

Sobre la vacuna rusa Sputnik V, Alberto Fernández recordó que “es un trabajo que empezamos hace dos meses”, y explicó que “la diferencia con los demás es que da certezas sobre la fecha de entrega”.

“Hay prejuicios y una guerra de laboratorios. Estamos hablando de una vacuna que se desarrolló en un instituto que tiene cinco premios Nobel. Además, fuimos a verificar y era todo como nos dijeron desde Rusia”, insistió Fernández.

Alberto resaltó que “este contrato nos anuncia que vamos a tener vacunas de origen ruso, antes de fin de año, para vacunar a 300 mil personas”, y agregó: “Tenemos un privilegio que vamos a contar con cinco millones de vacunas más, en caso que no lleguen las otras”.

“El sábado viaja Carla Vizzotti y funcionarios de la ANMAT para ir avanzando”, ratificó el Jefe de Estado, y completó: “Dije que iba a ser el primero en vacunarme porque se han creado tantas suspicacias que quiero dar certezas, y mi confianza en el desarrollo ruso es absoluto”.

La legalización del aborto

La entrevista se llevó a cabo mientras se debate el proyecto de legalización del aborto. “Hay 3 mil mujeres que perdieron la vida por abortos mal practicados. Y hay decenas de miles de mujeres que han quedado lastimadas. No tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto”, analizó Alberto.

“Soy un católico que cree que el aborto no es un pecado, en la historia del derecho canónico hay textos de San Agustín y Santo Tomás que hablan del aborto antes de que el alma ingrese al feto”, repasó el Presidente.

Su relación con Cristina Kirchner

El mandatario también se refirió a su relación la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que este gobierno no funciona si no estamos todos de acuerdo. Necesitamos estar todos unidos, y Cristina es una pieza fundamental de esto”, aseguró.

“Cuando hablaba con Cristina, decían que era un títere de ella… cuando hablo menos, dicen que hay un conflicto institucional; ninguna de las dos cosas son ciertas. Con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar“, sentenció Fernández.

En esta línea, el Presidente insistió en que tiene “exactamente la misma mirada que Cristina sobre la Justicia”, y recordó: “Nuestras peleas permitieron que Macri gobernara cuatro años este país. Y los dos no nos perdonamos que haya pasado eso”.

La economía del país

Entrevista al presidente ALBERTO FERNÁNDEZ en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre (parte 2 de 2)

“Creo que vamos a lograr una plena estabilidad cuando tengamos el acuerdo con el Fondo, que viene muy bien”, anunció Alberto Fernández en C5N.

En esta línea, el mandatario confió que “cuando miren el Presupuesto del año que viene van a ver que sube la inversión en Salud, en Ciencia, en Educación, la única barra que baja es la de los intereses que hay que pagar”, y precisó: “El objetivo es ir bajando de a 5 puntos de inflación año a año. Tenemos que trabajar todos en conjunto”.

“El peor problema que tenemos es el aumento del precio internacional de los alimentos. Ahí tenemos que hacer un acuerdo con los productores para que esto no nos pase. Para nosotros la inflación es un problema a resolver. Hemos bajado más de 20 puntos de la inflación que nos dejaron el año pasado”, destacó el Presidente.

Finalmente, Alberto indicó que desde el Gobierno pretenden que “el año que viene el salario se recomponga en 4 puntos reales por encima de la inflación”, y concluyó: “Y lo mismo tenemos que lograrlo con los jubilados”.

“Está para salir de ley de góndolas. Es fundamental para favorecer a marcas que están excluidas. Hay muchas empresas que no tienen acceso a las góndolas”, completó Fernández.

Las quejas de la Ciudad por la quita de coparticipación

Al ser consultado sobre su relación con Horacio Rodríguez Larreta, el presidente sostuvo que “no cortó puentes con nadie”, y amplió: “Tenemos diferencias. Me llama la atención que se queje por el punto de coparticipación, porque se lo dije antes de ser Presidente. Porque ese punto se lo llevaron indebidamente. Y un día tuve que recurrir a sacárselo”.

“Cuando lo escucho decir a Horacio que por culpa del Gobierno va a tener un montón de menos cosas, entonces ese dinero no iba para la Seguridad, como estaba previsto”, lamentó Alberto en C5N, e insistió: “Quiero un gesto de honestidad intelectual. El Gobierno de la Ciudad debería estar agradecido de que no le estamos reclamando los cuatro años que se llevaron indebidamente a instancias de una concesión graciosa de Macri. Obviamente no le voy a reclamar ese pasado, porque le generaría un caos fiscal”.