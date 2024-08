Longobardi cruzó a Milei: «Usa el insulto y la fake news como un método de agitar la ira»

El periodista Marcelo Longobardi decidió cruzar al presidente Javier Milei luego de que lo llamara “chanta, hijo de p***”. «Usa el insulto y la fake news como un método de agitar la ira», sentenció.

“El presidente Milei insulta mucho, a todo el mundo. Lo hace desde antes de ser un político, cuando iba a la televisión y asomaba como candidato”, manifestó el periodista de Radio Rivadavia a través de su canal de YouTube y agregó: “Insulta a opositores, críticos, a periodistas normales, profesionales y a sus amigos y aliados, como ha hecho con el doctor López Murphy. Insulta de un modo vulgar, hasta exagerado”.

Longobardi se refirió a la publicación que el mandatario reposteó contra él y contra Carlos Pagni a quienes llamó “chantas, hijos de p***”. “No se olviden de estos dos garcas hijos de p***, hoy por cualquier cosa andan llorando”, decía el texto junto a una imagen de los dos periodistas.

“Les cuento algo de Pagni, lo he visto últimamente y lo vi fantástico. Tampoco estoy llorando, estoy bastante bien dentro de todo. Nos adjudica unos comentarios de hace mucho tiempo, en mi caso, usan un comentario sobre Alberto Fernández al principio de la pandemia, cuando medía una barbaridad, más que Kirchner”, explicó.

Longobardi le escribió a Milei y no recibió respuesta

El conductor del programa Esta Mañana reveló que le escribió por WhatsApp «por primera vez» al mandatario y que no obtuvo respuesta alguna. “Estimado presidente Milei, soy Marcelo Longobardi. Lamento no formar parte de su séquito de chupamedias, pero aun así no tiene ningún derecho a insultarme. Aquí estoy, en Escocia, la tierra de nuestro admirado Adam Smith, y tierra de gente educada”, le escribió.

Sin embargo, el Presidente optó por no responder, por lo que Longobardi aseguró que Milei “usa sin dudas el insulto y la fake news como un método, como modo de agitar la ira que es un insumo de la política”.

Para el periodista, el mandatario apela a utilizar la ira generada tras la pandemia. “La política se dedica a agitar esa ira como un modo de construir poder. Milei hace eso todo el tiempo y a veces se pasa de vulgaridad”, analizó. “Imbécil”, “boluprogres”, “a los bienpensantes hay que vomitarles encima”, son algunos de los calificativos más utilizados por el libertario para atacar.

“La ira se ha vuelto un gran insumo y Milei la utiliza como un procedimiento de construcción de poder. Lo hizo con varios periodistas”, lamentó Longobardi, aunque aclaró que en la época del matrimonio Kirchner, el periodismo sufrió situaciones peores.

“Esperaba recibir una respuesta inteligente después de que me llamó chanta, hijos de p***, pero lamentablemente no llegó y me queda la duda de que estamos en presencia de un actor histriónico que utiliza la ira como insumo de la política o en presencia de un enajenado que no tiene capacidad de responder un mensaje”, concluyó el conductor.

