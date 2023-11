Longobardi: «Massa fue con Majul para actuar de democrático»

Marcelo Longobardi, reconocido periodista, criticó que los candidatos solo hablen con medios afines. «Estamos todos encerrados en burbujas y esto está promovido por los políticos», aseguró el conductor en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Queremos solidarizarnos con tu planteo sobre Macri e inclusive plantear la posibilidad de juntar una cantidad de periodistas, por ejemplo, en la Academia Nacional de Periodismo, y que solicitemos no solo a Mauricio Macri, sino también a Milei, que no acepten solo entrevistas con periodistas o medios que simpatizan con ellos. Me gustaría tu reflexión.

Te cuento lo que me interesa a mí de este asunto. Esto va mucho más allá de Mauricio, tenemos una relación de controversias con Macri. Yo tengo una antigua relación con él, de muchísimos años, nos conocimos en 1985, cuando Macri era ejecutivo de la compañía de su padre. Por lo tanto, mantengo con él una relación de prácticamente 40 años, que ha estado llena de controversias.

Longobardi contó que Macri lo agredió por WhatsApp

Yo entiendo que Macri nunca toleró mucho mi postura ambivalente con él, es decir, yo lo he criticado y lo he elogiado. Me parece que él tiene un problema personal con estas cosas, a diferencia de otros políticos, más clásicos que, de algún modo, alejan las cuestiones de carácter personal.

Dicho esto, le pedimos una entrevista a Mauricio Macri para Radio Rivadavia y me la negó, bajo el argumento, muy agresivo, de “para qué quiero yo al periodismo si me critica”. Es más largo lo que me planteó pero no quiero irme del foco del problema.

El foco del problema, y lo que a mí me importa mucho, creo que vas a coincidir conmigo, es que yo pretendo, de alguna manera, contribuir a preservar algo así como el espíritu crítico, la supervivencia del periodismo profesional y tener la cabeza abierta contra una cosa, una especie de tragedia moderna, que se llama el sesgo de confirmación.

Longobardi contra Macri: «Les da entrevistas a alcahuetes que no sé si son rentados»

Todos estamos metidos en una burbuja, yo trato de que no, obviamente, y hemos hablado de este asunto la última vez que nos encontramos en Perfil, de cómo uno puede cambiar su cabeza, cómo puede abrir la cabeza a cosas nuevas, a cosas distintas, porque el sesgo de confirmación nos confirma, justamente, nuestras creencias preexistentes.

Y finalmente estamos todos en eso, es decir, nadie sale de lo que cree y todo el mundo escucha y se mete en burbujas, inclusive impulsadas por los medios, e incluso por los algoritmos de las redes sociales, a estar solamente involucrados en lo que creemos. Y esto significa una involución muy grave, porque estamos todos cerrados en la misma historia siempre, y no podemos salir de lo que creemos que creemos, de lo que creemos que sabemos, y esto obtura diálogo, obtura la convivencia, obtura los consensos y la vida democrática.

Entonces, puesto en la práctica, hoy los dirigentes políticos, con alguna que otra excepción, en cualquier caso, muy sobreactuada, como fue el caso de Majul con Sergio Massa, solo hablan con los periodistas que les convienen, entonces se ratifica justamente ese círculo de confirmación, es decir, todo burbuja.

Carlos Maslatón reveló que lo echaron de C5N por presión de Javier Milei

Estamos todos encerrados en burbujas y esto está promovido por los políticos, que no les gusta, no les conviene, los profesores les dirán que no lo hagan, para que nadie hable con nadie.

Es más, te voy a contar una anécdota que para mí me dejó un sabor muy amargo, que es vieja, y que probablemente la vas a entender.

Yo estaba trabajando en Radio Mitre, y Alberto Fernández era candidato a la presidencia junto con Macri. Yo entrevisté a los dos, a Macri, no sé, unas 400 veces, y a Fernández, una.

Ese reportaje de Alberto Fernández, a ver, qué cosa más obvia hay que un periodista entreviste a un candidato a presidencial, que además, para bien o para mal, ganó las elecciones. Yo me comí unas puteadas, pero no sabés lo que fue, de mis propios oyentes, que no querían que yo hablara con Fernández. “No le podes dar micrófono” me decían. Yo no le doy micrófono, estoy haciendo una entrevista.

Longobardi apuntó contra Tucker Carlson: «Destruye esta honorable profesión»

Bueno, volví a entrevistarlo, como presidente electo, en aquel famoso reportaje donde Fernández revisa cuál era el tipo de cambio que había acordado con Macri. Otra vez lo mismo. «¿Cómo podes darle micrófono? ¿Cómo podes hablar con ese tipo?» me reclamaban. Yo puedo hablar con todo el mundo, ese es mi trabajo.

Entonces, es muy doloroso el hecho de que estemos todos atrapados en estos sesgos tan marcados, en donde cierto tipo solo habla con cierto tipo, y habla de lo mismo todo el tiempo y no podés romper esas burbujas ni esos muros.

Esto es con independencia de que mi opinión sobre el kirchnerismo, que vos la conocés muy bien, es la peor desde el día uno. Eso no me impide hacer un reportaje, es mi trabajo.

Marcelo Longobardi, sobre su salida de CNN: «Lo que pasó fue algo salvaje»

¿Cuánto hay de responsabilidad de nosotros mismos, los periodistas, para que la audiencia piense de esa manera?

No soy un especialista en la materia, pero se me ocurren un par de ideas. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno un poco más global.

Bueno, vos lo viviste en Estados Unidos en carne propia…

Es lo mismo, digamos. Exactamente.

Es decir, la política y los medios empezaron a entremezclarse de manera bastante visible y creo que los medios entraron en ese juego. No sé muy bien por qué, pero eso ocurrió, y hoy tenés en muchos lugares del mundo estos problemas, donde la política y los medios tienen ciertos niveles de complicidad con esta situación.

Yo no soy un experto en medios, ni soy adicto a la opinión pública, ni mucho menos, pero me da la impresión de que hay responsabilidades compartidas. Todo está muy potenciado, creo yo, por los algoritmos, por las redes, por la parte negativa de las redes, y por los trolls.

Patricia Bullrich citó una frase del kirchnerismo mal atribuida a San Martín

A ver, uno puede ser duro a la crítica, lo que vos quieras, pero cuando te llueven 450 millones de puteadas por una nota normal a un tipo, te termina jodiendo, y decís “bueno, ¿Saben qué? ¡Matense! No hablo más”.

Tenés la tentación de decir: “bueno, ¿sabes qué? Me ganaron, hablen entre ustedes, confírmense mutuamente lo que ustedes creen del mundo, y mátense”. Porque esta idea, si vos la llevás a un extremo, es una idea que atenta hasta contra la evolución, porque estamos todos encerrados en la misma historia todo el tiempo, y nadie incorpora, ni entiende, ni acepta, ni estimula, y nos quedamos todos en el pasado de manera constante.

Ex amigo: «Milei cambió su discurso por Macri»

Por eso me interesó marcar lo de Macri, porque yo entendí que la fobia de Mauricio Macri con mi pedido de reportaje y su respuesta respecto de «no te doy un reportaje porque me criticás«, a mí me parece que atenta contra esta noción de parte de un dirigente político crucial, como es Macri aún hoy en la Argentina.

O sea, los ejemplos están partiendo desde muy arriba, hay una complicidad de los medios, a la que yo me resisto por supuesto, y una complicidad de los dirigentes políticos, que por supuesto, para él es más fácil hablar con periodistas afines, a quienes yo llame alcahuetes, alcahuetes rentados, porque le es mucho más fácil.

Cuáles son los nombres que se barajan para ocupar el eventual ministerio de Economía de Massa

Me pregunto si un grupo de periodistas insospechados de kirchnerismo, que hayamos sido atacados por el kirchnerismo, como vos, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, y la lista podría ser bien larga, si hiciéramos y firmásemos una declaración conjunta diciendo que tanto Macri como Milei, o todos los candidatos (de hecho Massa ya lo hizo) tengan la obligación de darle reportaje al medio que quieran pero que no sea afín a ellos, ayudaría a contribuir.

Así como, por ejemplo, hace 15 años, creo que vos recordás cuando fue el tema del juicio a la publicidad oficial, me parece bueno compartirlo con la audiencia.

Yo fui parte de eso.

Tenembaum: «En la lista de enemigos de Milei los periodistas están»

Dejame marcarte una cosa que es muy interesante, y esto no significa una crítica a Majul ni mucho menos. Sergio Massa tiene el reportaje con un periodista crítico como es Luis Majul, y, esto es una observación de la mejor buena onda posible, ¿en qué consistió el reportaje? Consistió básicamente en que Sergio Massa sobreactuaba su rol ofreciendo el reportaje a un periodista crítico, y Luis no sabía cómo explicar lo difícil que era para él entrevistar a un tipo como Massa, que no coincide con él o con su canal.

Era ridículo. Era decir «déjense de hablar de ustedes, hagan un reportaje y ofrezcan respuestas».

Más allá de eso, Massa fue…

Mauricio Macri, duro contra Sergio Massa: «Se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras»

Para mí, Massa Sergio Massa fue a la entrevista con Luis Majul para actuar de democrático.

A lo mejor, hacer algo como el juicio de publicidad oficial, por parte de todos aquellos periodistas que fuimos agredidos por el kirchnerismo y, por lo tanto, no nos pueden acusar de kirchneristas, diciendo a los candidatos de la Libertad Avanza que tienen la obligación de darle reportajes a quienes no son periodistas afines.

No consigue nada hoy, pero planta algo hacia futuro, para que en el futuro otros presidentes no puedan hacer lo mismo.

Murió Edi Zunino, periodista emblema y ex Director de Revista Noticias

Yo estoy de acuerdo con eso y contá conmigo por supuesto cualquier iniciativa que se les ocurra, me parece genial. Y te voy a contar una pequeña anécdota, de alguien que me dio una pequeña lección de cómo hacer que los periodistas asumamos nuestro rol y tengamos una responsabilidad en esto.

Me tocó, por suerte, presentar junto a Martín Sivak , a principios de este año, el libro de Carlos Pagni, El Nudo, uno de los dos o tres libros más relevantes que se han publicado este año en Argentina.

Al final de la presentación, Martín y yo le hicimos una serie de preguntas a Carlos y yo le pregunté por su futuro, siendo que Pagni había estado manteniendo un muy bajo perfil, solamente dedicado a escribir, hasta ese momento, hasta que en en un punto determinado, la carrera de Carlos explotó y se volvió una cosa diferente a lo que era.

Carlos Pagni: «Siempre que hay alta inflación se termina cuestionando a la democracia»

Yo le pregunté qué pensaba de su futuro, qué iba a hacer, siendo que se había vuelto una estrella. Entonces me dijo y me pareció una gran lección de una sutileza y una genialidad total: “yo me acuerdo de una cosa que hizo Piazzola. Estaba por tocar en un festival, en el Luna Park lleno de gente, lo aplaudían, lo ovacionaban y le dijeron ‘maestro, ¿usted qué es lo que pretende? ¿Qué quiere hacer?’ ‘No, yo solamente quiero tocar bien’, respondió”.

Entonces, Carlos me dijo «yo lo que quiero es tocar bien, porque me importa un pepino lo que digan, lo que opinen, lo que me critiquen de ambos lados de la grieta, de las tres grietas, de los ocho grietas. Yo quiero tocar bien».

Y creo que es una gran simple lección, tocar bien. ¿Y sabés qué? Si a la opinión pública, a los trolls, o a los sesgos de confirmación, o lo que sea, no les va, no les va, pero en esto va el periodismo profesional, el periodismo independiente, o cualquiera que procuramos practicar.

Ernesto Tenembaum comparó a Joni Viale con Tucker Carlson

A mí me pareció una gran lección, me acabo de acordar cuando me preguntaste por la responsabilidad nuestra en el tema, esa gran frase de Carlos en el sentido de que finalmente lo que tenemos que hacer es tocar bien, con independencia de lo que opina el público.

Es cierto que estamos todos sometidos al rating, al resultado, a la facturación de los anunciantes, a la venta de los medios, lo que sea, pero si no tocamos bien estamos en el horno. Así que me pareció un gran ejemplo de lo que debemos hacer.

MVB JL