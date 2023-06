López Murphy aseguró que mide «bárbaro» como vice de Bullrich – NCN

En medio de la interna de la coalición opositora, y la danza de nombres en cuanto a quién será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich de cara a las elecciones 2023, trascendieron los nombres del senador radical Luis Naidenoff y del diputado nacional Ricardo López Murphy. Al respecto, el ex ministro de Economía de la gestión de Fernando de la Rúa, aseguró que las mediciones de Bullrich junto a él “dan bárbaro”.

En declaraciones radiales recordó que “dije hace mucho tiempo que voto a Patricia Bullrich. Tiene un compromiso con las reformas muy grande. Es consciente de la necesidad de las reformas”. Además, reveló que “hace tiempo” está “siendo evaluado” que acompañe a la precandidata presidencial del PRO, pero “por supuesto que hay otras alternativas. No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la aceptaría”.

Según su consideración, el binomio que encabece Bullrich “va a ser una fórmula muy comprometida con un programa de transformación que requiere un gran coraje”.

“Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100 mil urnas. Hay que vigilar 100 mil urnas. No es un tema menor. Yo admito eso”, añadió. “Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. La política necesita un armado territorial. Tengo muchos partidarios nuestros en todo el país pero no tengo una organización que tenga un curita en cada parroquia”, completó.