López Murphy calificó de delirante al presidente Alberto Fernández – NCN

El líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, aseguró que le «cuesta entender cómo la Argentina eligió a un presidente» como Alberto Fernández, a quien tildó de «delirante».

En diálogo con Radio Rivadavia, el «bulldog» cuestionó al jefe de Estado por su discurso crítico hacia el empresariado que expresó reservas respecto de la obligación de pagar la suma fija para trabajadores anunciada por el Gobierno nacional.

«Me cuesta entender por qué la Argentina eligió un presidente de estas características, un delirante», sentenció el economista liberal, quien forma parte del equipo de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

«Esa hostilidad hacia la generación de riqueza, a la iniciativa privada está en la base de nuestro fracaso, de que tengamos 500.000 empresas en vez de las 2.500.000 que tiene España. Esa actitud de echarle la culpa a los demás. Es como si la Argentina bajo su gobierno fuera un paraíso y que ha llegado la hora de saquear a los que generaron ingresos, un disparate», apuntó.

López Murphy recordó que en el 2019 Alberto Fernández prometía a los cuatro vientos que iba a pagar aumentos en las jubilaciones con los intereses usureros de las Leliq.

«Ahora pagamos dos trillones de Leliq de intereses por mes. Es una tragedia que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y él hayan sido gobierno», lanzó.

Por otra parte, cuestionó el plan económico de la dolarización que impulsa Javier Milei, un programa que requeriría de una inyección de 50.000 millones de dólares, según su visión.

«¿Quién le va a prestar a la Argentina 50 mil millones de dólares en estas circunstancias? Lo veo inviable ese proceso, pero si uno busca una salida es la hiperinflación, la otra es el plan Bonex y la otra es encerrar los fondos y no dejarlos salir. Creo que esos experimentos no son buenos, Argentina no los necesita, no son caminos plausibles, no arregla nuestra dificultades», afirmó.

De acuerdo a López Murphy, los problemas del país se subsanan con equilibrio fiscal, apertura económica, eliminación de los cepos, reforma laboral e impositiva.

«Nuestras dificultades se arreglan poniendo orden en el sector fiscal, es decir con un superávit de aproximadamente 1%, con un Banco Central independiente, con una apertura muy grande todas las actividades internas y externas, con una racionalización de las formas de intervención del Estado y terminar con los cepos, los cupos y los bloqueos que esta economía y sociedad tiene, generando una legislación pro empleo, modificando todo el sistema impositivo para que sea pro inversión y generación de trabajo», enumeró.