López Murphy desafió a Milei a un debate político y económico – NCN

Durante el último fin de semana, el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó “El fin de la inflación” en la Feria del Libro 2023, a sala llena. Asimismo, en su discurso, disparó contra su par, a quien consideró “pseudo liberal”, que actualmente milita en Juntos por el Cambio: Ricardo López Murphy.

Cabe mencionar que Milei tildó de “traidor y chanta” a López Murphy. Tras estos dichos, el diputado de Juntos por el Cambio desafió al libertario a un debate público sobre economía y otros temas. En declaraciones radiales, López Murphy aseguró que no contesta insultos porque ahí es donde se pierde toda estatura y autoestima.

“No tengo inconveniente de enfrentarlo cara a cara”, dijo. “Hay que tener en cuenta que, en una sociedad libre y plural, no se puede pretender que hay un discurso único. Es natural la pluralidad de voces. Por suerte no me dijo hereje, porque me llevan a la hoguera”, bromeó.

Asimismo, recordó que el cruce con Milei surgió a partir de las diferencias de conceptos sobre la inflación: “Cuando uno adopta una moneda inflacionista como el dólar, lo que hace es pagar un impuesto enorme al emisor. Eso es lo que dije y es así. Usted paga por la inflación que Estados Unidos genera. Eso es lo que afirmé”.

“Estaría encantado a que este señor se animara a un debate. Pero sería muy bueno debatir y que lo hiciéramos en términos respetuosos y ordenados, dónde quiera, sobre este tema y cualquier otro. No tengo inconveniente en debatir cara a cara”, enfatizó el legislador de Republicanos Unidos, quien ya afirmó que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa consideró que “la aceleración de la inflación está muy asociada a la sensación de inviabilidad e incapacidad de contestar y tener una política clara sobre los desequilibrios de las cuentas externas. Vamos camino a los dos dígitos de inflación y es escenario, es muy probable que curra en el mes de mayo. Si no está en ese número, va a estar ahí nomas”, vaticinó.

Además, López Murphy fue consultado por el renunciamiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a ser candidata en las próximas elecciones. Al respecto, indicó que “no se siente en condiciones de correr. El tema ha terminado. Esa narrativa, esos valores, concluyeron. El fracaso ha sido catastrófico. No tiene nada que ofrecer, por eso se baja. La historia de ellos ha colapsado. Es un fin de ciclo. Fracasaron de la manera más colosal: inflación inmensa y una crisis de una magnitud enorme”.