López-Obrador anima a las familias a salir a cenar y recuerda que el coronavirus no se cura con tequila

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene su postura conservadora y descarta por el momento tomar medidas de contención de la pandemia de coronavirus que castiga a más de 160 países en todo el mundo y que ha infectado ya a 360.000 personas.

En una de sus últimas intervenciones en su país, López Obrador arengó a la ciudadanía a continuar con su vida normal, ya que por el momento la fase de expansión es primaria en su país, y animó a las familias a continuar con su vida de ocio. “No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular… No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada”, ha asegurado AMLO desde un restaurante, en un vídeo colgado en su Facebook este fin de semana.

Este martes, el presidente mexicano recomendó eso sí que se extremen las medidas de precaución e higiene durante la crisis sanitaria a causa de la pandemia y que procuren tener una buena alimentación, para lo que ha aconsejado abstenerse del tabaco y del alcohol, ya que el virus “no se quita con tequila y mezcal”.

El mandatario mexicano ha pedido a sus compatriotas que cuiden a los miembros más mayores de sus familias y a aquellos que formen parte de la población de riesgo. Ha defendido la necesidad de promover una buena alimentación y “no a productos chatarra” entre aquellas personas enfermas de diabetes, con padecimientos renales o mujeres embarazadas.

“Bajarle la sal, el azúcar, desde luego bajarle el alcohol, nada de que se quita con tequila o mezcal, por lo pronto abstenernos o bajarle, el cigarro, portarnos bien y hacer caso a las recomendaciones”, ha aconsejado López Obrador durante su comparecencia ante los medios desde el Palacio de Gobierno en Ciudad de México.

Medidas económicas

Durante la misma, el presidente López Obrador ha anunciado la entrega de créditos sin intereses, o con tasas muy bajas, a un millón de pequeños negocios que se hayan podido resentir económicamente durante la crisis sanitaria que se vive en el país a causa del coronavirus.

López Obrador también ha querido agradecer la labor y “la profesionalidad” del personal médico y sanitario del país y ha insistido en que México está preparado para hacer frente al coronavirus.

Horas antes, el Ministerio de Salud anunció que México, donde hasta el momento se han registrado 367 casos y cuatro muertes, entraba en fase dos de control, por lo que se llevarán a cabo medidas más restrictivas para intentar frenar el número de contagios.