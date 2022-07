López Obrador denunció que lo quieren enfrentar con la Iglesia y reivindicó a Francisco

López Obrador dice que lo quieren enfrentar con la Iglesia y reivindica al papa Francisco VER VIDEO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes a la oposición de querer enfrentarlo con la Iglesia, dijo que admira a Jesús y al papa Francisco y proyectó en público un fragmento de la reciente entrevista al Pontífice realizada por la agencia Télam.

El presidente dedicó parte de su conferencia de prensa matutina a rechazar críticas de dirigentes de partidos tradicionales y líderes religiosos que le exigen mano más dura tras la muerte de dos sacerdotes jesuitas asesinados el mes pasado en el norte de México.

«Nuestros adversarios, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias», expresó López Obrador, al ser consultado sobre su postura ante los cuestionamientos de algunos sectores de Iglesia luego del asesinato de los sacerdotes.

#ConfereciaPresidente, “No hay que confundir populismo con popularismo”, subraya @Pontifex_es en la transmisión de la entrevista con @AgenciaTelam. pic.twitter.com/qsbP96y1B8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 4, 2022

«No podemos confrontarnos con ninguna Iglesia. Que no se enojen en el PAN, el PRI, Claudio X González…», expuso el mandatario desde el Palacio Nacional, en alusión a los partidos tradicionales de México, informó el diario local El Heraldo.

López Obrador expresó su admiración por Jesús y el Papa Francisco y transmitió un fragmento de la entrevista realizada por la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, al Papa, y publicada la semana pasada, en la que recordó cómo fue electo al frente de la Iglesia, repasó los conceptos de populismo y popularismo e hizo una referencia a la Iglesia en América Latina.

«Hay un libro que se llama ‘Síndrome 1933’ que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler. No confundamos populismo con popularismo. Popularismo que es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y es soberano, el populismo es una ideología que se mete a reagrupar al pueblo en una dirección«, explica el Papa en el fragmento transmitido.

«Cuando se habla de fascismo o nazismo se entiende lo que es un populismo en ese aspecto. La Iglesia latinoamericana tuvo, evidentemente, y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos», agrega Francisco en el fragmento proyectado por el mandatario.

Foto: Captura de pantalla

López Obrador invitó a ver otros discursos del papa Francisco y mencionó cuando visitó Tijuana en 2019. «Ningún dirigente político, religioso, me había hablado con tanta claridad de los problemas de México como lo hizo el papa Francisco en esa visita, pero como no les convenía a los de las elites no se difundió nada. Toda la crónica de su visita tuvo que ver con generalidades», criticó.

Los sacerdotes fueron asesinados hace dos semanas en una iglesia de la comunidad indígena de Cerocahui, en el estado mexicano de Chihuahua.

Según expertos, la sierra de Chihuahua, dominada por impresionantes cañones que atraen a turistas, es una importante ruta de drogas hacia Estados Unidos por lo que es violentamente disputada por cárteles del narcotráfico.

Días después de los asesinatos del 20 de junio, la Conferencia del Episcopado Mexicano instó al gobierno a «revisar las estrategias de seguridad que están fracasando» y universidades jesuitas calificaron a México de «un estado fallido» en el que prevalece «la ley de la selva».

Foto: Captura de pantalla

Este lunes, López Obrador descartó una ruptura con los sectores religiosos y manifestó que el «dirigente social» al que más admira y respeta por su «entrega en favor de los desposeídos es Jesús Cristo».

«De acuerdo con mi interpretación teológica encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos lo llamaban el agitador del pueblo y lo crucificaron», agregó.

En la misma línea, manifestó: «Nos identificamos muy bien con el papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias, pero la mano negra de los conservadores quieren ahora echarnos encima a las iglesias», remarcó y pidió que no se genere confusión al respecto.