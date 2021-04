Los 50 mil casos diarios promedio es el escenario más optimista

P.: ¿Y de qué manera impactaron en ese número las medidas adoptadas por la Provincia?

N.K.: Veníamos de una duplicación de casos enorme. Y ahora vemos que la tendencia de crecimiento exagerado se quebró. Pasamos de una suba del 64% de una semana a la otra a un 17%. Veníamos aumentando a mucha velocidad la ocupación y la internación, que ahora sigue aumentando, pero el alza empieza a ser menor.

P.: ¿La apertura de las escuelas en la Ciudad pueden volver a elevar la velocidad de contagios?

N.K.: La Ciudad es el distrito más importante, pero es uno solo. Claro que modifica y genera problemas. Si la Provincia se manejara como la Ciudad perderíamos todo el esfuerzo que estamos llevando adelante.

P.: ¿El domingo habló de 50 mil casos diarios promedio en el país? ¿Ese número puede crecer ?

N.K.: La pendiente de aceleración de acá al otro viernes muestra que vamos a tener por lo menos 50 mil casos en el país. Pero ese es el escenario más optimista. La menos optimista es de 50 mil casos diarios en la Provincia. Lo que está haciendo la Ciudad repercute en la eficacia de las medidas que estamos llevando. Pero no es algo que se pueda medir. El problema es que con 30 mil casos por día en cualquier lugar del mundo el cierre fue mucho más fuerte que el que estamos viendo en nuestro país. Y con 30 mil casos que se sostienen en el tiempo, el sistema de salud no está preparado. Sobrepasa lo esencial más allá de que estemos generando más camas. Para cambiar la tendencia hay que lograr que baje, pero primero tiene que dejar de subir.

P.: ¿Ante ese panorama el sistema aguanta?

N.K.: En la Ciudad hay un promedio de 3 mil casos diarios. Mil cada 100 mil habitantes. La provincia debería tener cerca de 20 mil por día para estar en la misma incidencia. Y hoy la Ciudad no tiene más camas disponibles.

P.: ¿Y en la Provincia?

N.K.: Tenemos a muchos de los grandes hospitales del Conurbano al 100%. Y son los que mejor capacidad tienen. Lo mismo para los privados prepagos que funcionan como un apéndice de la Ciudad porque tienen la misma lógica y se derivan entre ellos. Estamos en una situación de tensión muy seria. Si esto se prolonga más semanas va a ser crítico. Y es muy difícil que no se prolongue. Para que no sea más catastrófico hay que bajar los casos.

P.: ¿Qué opina de la apertura de clases en la Ciudad?

N.K.: Como le pasó a Bolsonaro o a Trump, intentan negar lo evidente con información falaz, mal utilizado o no correcta. Uno habla con los cuadros técnicos y dicen otra cosa. Los médicos hacemos un diagnóstico y ejecutamos una terapéutica. La clave en la medicina es el diagnóstico. Cuando uno comparte el diagnóstico y le erra en la terapéutica, o es impericia o es negligencia, intentando generar un daño. Y nosotros compartimos el diagnóstico.

P.: Pero parecería que se habla de números diferentes.

N.K.: La información de la ocupación de camas brindada por la Ciudad solo contempla al sector público municipal. Y está sólo basada en pacientes internados por covid con un denominador que no se sabe qué es real. La información no es transparente.

P.: ¿El no acatamiento a las medidas de restricción por parte de la Ciudad puede conllevar en que la Provincia deba cerrarse aún más para disminuir los casos?

N.K.: Hemos sido muy prudentes para tomar las medidas más suaves y graduales. No fuimos con medidas agresivas. Se comenzó de manera paulatina y no estamos en el punto más alto. Solo nocturnidad, lo social y la escolaridad presencial. Hay puntos más agresivos que podríamos estar obligados a implementar si la estrategia de la oposición no sale como ellos esperan.