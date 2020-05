los adoradores del Dios dinero lo vuelven a hacer. Por Federico Addisi – NCN

Distanciamiento social; «tapa boca», aplicaciones de seguimiento, bancarización forzosa…

Los personeros que idearon la «Pandemia» y sus esbirros gerenciadores de los estados dependientes, aceleran los tiempos de la virtualidad a la vez que destrozan los vínculos y lazos comunitarios.

Es el éxtasis del individualismo, disfrazado de sanitarismo, y que en la Argentina equivale a quebrar lo que pueda quedar en pie de una Comunidad Organizada.

¿O acaso yo soy el único que cree que nos están empujando a la fuerza a la digitalización tecnotrónica en todos los ámbitos de la vida y que eso nos hace más dependientes y controlables?

¿Nadie dice nada que hay al menos tres generaciones que quedan afuera «del nuevo sistema» porque no comprenden, no tienen los medios, ni se adaptan mentalmente a lo vertiginoso de los cambios que nos están imponiendo? ¿Y los excluídos? ¿Los que pertencen al 40 % de la economía informal; o los que tienen sus emprendimientos pero «no califican» porque a pesar de la «Pandemia» a nadie se le ocurre impulsar una ley o decreto que saque del veraz o toda base de datos persecutoria similar a los compatriotas que hoy necesitan reinsertarse en el perverso sistema…sólo para sobrevivir?

La realidad es que aquel que no tiene un «smarthphone» e internet no puede operar. Peor aún…no puede trabajar! Una locura! ¿Y todos lo ven normal?

Pero al esfuerzo de los pueblos no lo acompañan los grandes titiriteros. Los Rotschild, Rockefeller, JP Morgan, Chase Manhattan, y tantos otros que adoran al «dios dinero» y que reseteando este demoliberalismo en decadencia y con certificado de defunción desde la crisis de los brokes inmobiliarios del 2008; ahora pretenden seguir dominando el mundo.

Nos preguntamos en Argentina…¿Y la Banca? No abre ventanilla, no da créditos a tasa cero para las PyMEs, no hace absolutamente nada para ayudar al pueblo. Más aún. Si alguien no tiene tarjeta de débito, le retiene su sueldo porque no le permite extraer por ventanilla. Entonces le dicen: que home banking, que banca virtual por celular, que TOKEN, que cuenta DNI…todo esto lleva horas de horas y finalmente le dirán que no puede disponer de su dinero por la «bendita» tarjeta de débito. ¿Pero se la envían? No, los bancos no están haciendo esa tarea. Pero mientras usan nuestro dinero.

Y ya cabe preguntarse, aunque en forma retórica, claro está; ¿Quién manda acá? ¿La dictadura tecnocrática bancaria o el Estado Nacional? En Argentina es actividad esencial una Ferretería pero no los Bancos. Los grandes beneficiados de esta crisis que su régimen de avaricia y usura ha provocado.

En Argentina ni se piensa en nacionalizar la Banca. En o pagar la deuda externa porque el pueblo no tiene qué comer y la economía real está pauperizada. Ni siquiera se tiene la visión o el conocimiento de qué según estimaciones, al terminar la «Pandemia», serán más de 40 países los que declaren el «default». Entre ellos Italia, poniendo en riesgo la «zona euro». Sin duda uno de los efectos no deseados, o daños colaterales que los globalistas no preveían.

Sin embargo en nuestro país están muy preocupados por ofrecer pagos a los bonistas aunque sería mejor llamarlos «bonoleros», como les decía Juan Manuel de Rosas, a esos especuladores de la «timba financiera», también conocidos como buitres. ¡Y todo, sin dejar de pagar intereses de la deuda al FMI! Es un verdadero aquelarre.

Lo hemos dicho hasta el cansancio. Y hasta un liberal como Melconian coincide con nuestro diagnóstico. Si no hay dinero; que se emita y se ponga esa plata en los bolsillos de todos mis compatriotas que no tienen un «mango» porque no pueden salir a trabajar. O mejor todavía, hay que crear cuasi monedas para que podamos hacer transacciones aquí. Y nada de Bancos, y movilizarse. Hagan llegar el dinero a la casa de cada argentino. ¿No se puede? En Italia lo hicieron con los jubilados. Y las boletas de todos los servicios llegan a nuestras casas.¡Sí que es posible de hacer! Pero hay que tener voluntad política.

Y todo lo que escribo es para seguir cuidando la salud. Porque sino el pueblo va a salir a la calle. Con o sin virus.

Federico Gastón Addisi es Dirigente Peronista. Director Cultura Fund Rucci. Columnista de NCN. Historiador revisionista y escritor.