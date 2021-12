‘Los antivacunas están matando gente’

Los movimientos antivacunas que se expanden por todo el mundo «están matando gente» y no solo a los que deciden no inmunizarse sino también al resto «al poner en riesgo nuestra capacidad para contener al coronavirus», afirmó en entrevista con Télam Imran Ahmed, fundador y CEO de una ONG internacional que se encarga de monitorear grupos que promueven el odio y la desinformación en redes sociales y plataformas digitales.

Detrás de estos discursos, que también circulan en servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram, existen actores con intereses económicos (vender sus productos y promocionar sus sitios web), otros con motivaciones políticas (socavar un gobierno y las instituciones científicas) y los que promueven la xenofobia (culpando a extranjeros del origen y transmisión de la Covid-19), entre las categorías que enumera el Center for Countering Digital Hate (Centro para la Lucha contra el Odio Digital).

Esta organización, con sede en Londres y Washington DC, reveló en un informe que 12 personas son responsables del 65% del contenido en inglés contra las vacunas y las medidas impuestas por los gobiernos, mientras que las audiencias susceptibles a estos mensajes aumentaron de 10 millones a 60 millones en los primeros meses de la pandemia.

Ahmed criticó a las grandes empresas tecnológicas como Facebook o Twitter por permitir que estos grupos difundan noticias falsas. Foto: AFP

En ese sentido, Ahmed criticó a las grandes empresas tecnológicas como Facebook o Twitter por «no cumplir sus propias reglas» al permitir que estos grupos difundan noticias falsas y apuntó: «En medio de una pandemia es irresponsable buscar información en redes sociales y no en fuentes oficiales».

Télam: A pesar de todos los hechos y estadísticas que sabemos hoy de la Covid-19 los movimientos antivacunas parecen en aumento, ¿Esto es así?

Imran Ahmed: Al comienzo de la pandemia, la industria antivacunas vio la oportunidad de aumentar la cantidad de personas que los escuchan. Y han sido muy efectivos. Su audiencia de habla inglesa pasó de más de 10 millones de personas hasta 60 millones en los primeros meses. Su trabajo no consiste en convencer a la gente, sino confundirlos acerca de los hechos.

🚨With a new COVID variant being reported, anti-vaxxers have already begun to take this an an opportunity to spread conspiracy theories and misinformation.

Be careful where you get your information from, and make sure to get your news from official sources.#NuVariantpic.twitter.com/cpyyjC1FZN

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) November 26, 2021