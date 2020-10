«Los argentinos tenemos el dólar dentro de nuestro ser» – NCN

En lo que fue la segunda jornada de la semana, el Senado de la Nación, aprobó este viernes una prórroga por cuatro años del llamado Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.

El proyecto llegó al recinto previo paso por la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, quien acordó unificar una serie de presentaciones.

Uno de éstos proyectos puestos a consideración fuel redactado por el senador nacional salteño, Sergio Leavy, con el dialogó en exclusiva NCN (Noticias Congreso Nacional) para que deje sus impresiones tras la definición del debate: “La verdad es que estamos muy contento por la prorrogación de la ley por el fundamental para varias industrias que generan mucha mano de obra” describió.

“En la provincia de Salta tenemos uno de los ingenios más grande de Sudamérica (NR Refiere al ingenio y Refinería San Martín del Tabacal) que dan trabajo de forma directa a cerca de 1800 personas y el Ingenio de San Isidro, ubicado en General Güemes, que son grandes productores de biocombustibles” explicó el funcionario.



Sobre los alcances de la Ley y cómo impacta en las economías regionales, Leavy, sostuvo que “permite que los Empresarios puedan invertirá futuro, de lo contrario la incertidumbre no los dejaría. Era el momento de saber si el año que viene la normativa iba a continuar o tendría una mezcla con otras (NR: Ley 26.093 vencía en mayo del 2021) entonces es por eso la urgencia en la necesidad de otorgar previsibilidad a todas estas inversiones”.

En este sentido destacó la importancia de que las “producciones petroleras y gasíferas” se desarrollen en el país porque implica un “crecimiento que permitirá reemplazar las importaciones de combustible fósil, que nos ha costado mucho dinero a lo largo de estos años”.

El Senador salteño, resaltó la significación que implica el fomentar la “creación de combustible a través de la trasformación de la soja, el maíz, la caña de azúcar” y adicionó que “con esta aprobación estamos contribuyendo a la previsibilidad de las Empresas”.

Respecto a los cambios que recibió el Proyecto consensuado (NR: Se unificó con los presentados por las senadoras María de los Ángeles Sacnun (FdT), Silvia Elías de Pérez (JxC) y el senador Mario Fiad (JxC)) explicó que “el de mi autoría preveía una prórroga por diez años, puesto que tenía la mirada en darle a las Pymes que quieran invertir una mayor previsibilidad en el tiempo, que tengan una seguridad jurídica” no obstante destaca el hecho de que se haya aprobado “hasta 2024”.

Durante el debate, el senador entrerriano, Alfredo de Angeli, manifestó que “los 4 años de esta prórroga no van a alcanzar, son un parche, porque el que quiere invertir más no sabe qué va a pasar el 2024”, consultado al respecto de esta mirada Leavy, coincide en que la moratoria por sí sola no alcanza: “Durante estos años debemos seguir trabajando para que esta Ley sea una cuestión de Estado, porque el tener combustibles limpios implica además el cuidar el medio ambiente, atacar el problema del calentamiento global. Estamos entonces mejoramos la calidad de vida de los argentinos, por eso debemos pensar y trabajar para que esta Ley tenga mucho más tiempo, asegurando al empresario que invierta el tener 10 o 15 años para recuperar esas inversiones” analiza.

Otro de los pasos que dio el Senado en la jornada del viernes, fue dar fuerza de Ley al Proyecto sobre Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.



En esta línea, Leavy, valoró lo ocurrido en tanto que describió a los FGS como “la mejor inversión que tiene una persona que está trabajando y aportando” recordando incluso que “no solo están en capitales fijos, como moneda extranjera y plazos fijos, sino que muchos están en acciones de empresas que son rentables, por eso le dan tanto valor. Macri por ejemplo utilizó muchos de esos Fondos del ANSES para pagar intereses de Deuda, o vender esos activos que son fundamentales. Por eso esta Ley tiende a frenar ese tipo de maniobras”.

“La intención final es que cuando un argentino invierta para jubilación sepa que esos Fondos son sustentables y que perdurarán en el tiempo” sentenció.

Destacó además sobre cuan relevante es que, parte de esos Fondos, no terminen sólo en moneda extranjera “porque cualquier inconveniente se traduce en dificultades para los Jubilados o aportantes” sino que deberían aplicarse a “acciones de Empresas locales importantes como son YPF, Aerolíneas seguramente le da posibilidad de que crezcan homogéneamente en el tiempo o que se mantengan sin desvalorizarse”.

La actualidad fue otro de los puntos que repasó el Senador oriundo del norte del país, y la referencia a la carta escrita por la actual vicepresidenta, en la sostiene que en Argentina existe una “economía bimonetaria” que se ha transformado en el problema “más grave” del país, es un ítem al que no le huye opinar: “coincido plenamente con Cristina Fernández porque los argentinos tenemos el dólar dentro de nuestro ser, de nuestro chip”.

Recalcó que “no podemos ver una oferta de un inmueble o vivienda en pesos, siempre en dólares» y explicó que si bien «cobramos sueldo y comercializamos en pesos” no obstante “muchas de las cosas que suceden en el país están totalmente dolarizadas y eso es un problema. En épocas de crisis como las actuales se ve reflejando aún más, una suba del dólar te pulveriza el poder adquisitivo por ejemplo”.

Sobre el cierre de la entrevista el Turismo fue otro de los tópicos a los que hizo mención. Representante de una de las zonas más visitadas, tanto por argentinos como por extranjeros, siente casi como propio el impacto que produjo la llegada del Covid-19 en el sector.



Aun así, Leavy, se muestra optimista al resaltar que esta semana abrió “el turismo interno” herramienta con la que buscaran repuntar la economía.

“Apostamos a que muchos quieran venir a visitar Salta, es una de las provincias que no tuvo tantos contagiados por la Pandemia y tiene mucho para ofrecer y mostrar al aire libre: como las serranías, el Dique Cabra Corral el Tren de las Nubes” sostiene y sentencia “Esperemos que las familias puedan disfrutar de todos estos lugares turísticos”.

Para NCN por Juan José Postararo