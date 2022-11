los candidatos que se podrían enfrentar a Trump en unas primarias republicanas

No hay mejor defensa que un buen ataque. Eso ha debido pensar Donald Trump para decidir que, finalmente, volverá a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso y que -como nos ha demostrado una y mil veces- no acepta la derrota, la suya frente a Joe Biden en las elecciones de 2021.

Lleva meses hablando de amaño en las elecciones, pero por la comisión parlamentaria que ha habido sabemos que no hizo nada para frenar el asalto al Capitolio de enero de 2021, casi al contrario. Tiene, además, varios frentes abiertos en los tribunales. Por eso, la mejor defensa es un buen ataque.

Algo ha cambiado respecto a la campaña para las elecciones de 2017: Donald Trump ya no es garantía de éxito

Pero algo ha cambiado respecto a la campaña para las elecciones de 2017. En esa ocasión el Partido Republicano se fue rindiendo a Trump con el argumento de que el fin justifica los medios. Así aceptaron que la mejor manera de echar a los demócratas de la Casa Blanca era ir de la mano del empresario del pelo naranja.

Ahora no. Las elecciones de medio mandato (midterm) han desinflado el suflé trumpiano. Los republicanos siguen fuertes en la Cámara de Representantes, pero los demócratas mantienen el Senado. No ha habido «ola roja».

Respaldó a candidatos que no estaban necesariamente cualificados, a menos que dijeran ‘te quiero, Donald'»

Ha resultado que Trump no era garantía de éxito (que se lo digan a los candidatos trumpistas que en su mayoría han logrado un mal resultado). «Respaldó a candidatos que no estaban necesariamente cualificados, a menos que dijeran ‘te quiero, Donald'», ha dicho el empresario neoyorquino Andy Sabin, donante republicano.

Y es así que cada vez más voces dentro del Partido Republicano se atreven a decir que el expresidente suma más que resta. Por eso es lógico suponer que va a haber primarias; que Trump no va a ser el único candidato; y que, por lo tanto, no será elegido por aclamación. Eso, al menos a fecha de noviembre de 2022.

Millonarios donantes republicanos estarían pensando en DeSantis y Youngkin como candidatos más racionales y «elegibles»

Si el dinero es un indicio, Trump no lo va a tener fácil. Cuenta la CNBC que un grupo de grandes donantes republicanos cada vez más grande culpa al expresidente de los malos resultados de las elecciones de medio mandato. Pero no son sólo palabras: están respaldando a los nuevos aspirantes. Estos millonarios donantes estarían pensando en los gobernadores republicanos de Florida y Virginia -Ron DeSantis y Glenn Youngkin- «como candidatos más racionales y, lo que es más importante, elegibles para 2024».

¿Qué dicen las encuestas? Primero veamos la nómina de hipotéticos candidatos republicanos, además, claro, de Trump.

Republicanos que desafían a Trump

Ron DeSantis

Es ahora mismo el republicano más crecido y por ello el antagonista natural a Trump. El gobernador de Florida ha conseguido la reelección. Su éxito es una mala noticia para el expresidente. Una encuesta hecha tras las midterm dice que DeSantis está por delante. Eso consuela un poco a los demócratas. Sin embargo, dicen que DeSantis es más «trumpista» que el propio Trump. De hecho, algunos le llaman Donald Trump 2.0.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en una imagen de archivo. EP

No, no es un conservador moderado. Ni mucho menos. Se declara un defensor de la libertad. Sus opiniones sobre género, aborto o la enseñanza de temas raciales en las escuelas son firmes, radicales y, como diríamos a este lado del Atlántico, de derechas (mucho). El tiempo también está de su parte. Cuando los norteamericanos vayan a votar para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, DeSantis tendrá 46 años, mientras que Trump ya habrá cumplido 78. Aunque Biden ya estará en los 81.

Mike Pence

Durante un tiempo fue el obediente vicepresidente, pero cuando Trump quiso hacer que todo descarrilara (en términos democráticos) supo oponerse y bajarse de ese tren. De ahí aquel «que cuelguen a Mike Pence» que coreaban los «golpistas» seguidores de Trump al irrumpir en el Congreso. Lo cuenta ahora en su libro, So Help Me God, recién publicado, que –según The Guardian– ha resultado más crítico con su «expareja» política de lo que cabría haber esperado.

El exvicepresidente de EE UU, Mike Pence. CHRIS KLEPONIS / EFE

Pero Pence se ve con posibiidades, tal vez, precisamente, por todo lo anterior: algo así como, somos republicanos pero respetamos el sistema. Su ambición se ve en ese libro -un ajuste de cuentas-, pero también en cómo ha estado visitando estados clave y hablando a grupos conservadores.

Ted Cruz

El senador por Texas es el único político que en las encuestas de cara a 2024 se acerca a los porcentajes de Trump y DeSantis. En 2016, Cruz fue quien más empujó al ahora expresidente. Aunque finalmente aceptó su lugar en un partido en manos de Trump, ha mantenido su perfil de provocador principal en la derecha dura del partido.

Ted Cruz, hablando a sus simpatizantes. ARCHIVO

Mike Pompeo

Dice que está preparando su candidatura. «Tenemos un equipo en Iowa, un equipo en New Hampshire y Carolina del Sur… No es azar. Estamos haciendo las cosas que uno haría para prepararse», ha dicho. Pero sus posibilidades de llegar a la elección final son remotas.

Pompeo fue secretario de Estado de EE UU con Trump. AL DRAGO / EFE

Su currículum es de nota. Fue el primero de su promoción en West Point. Oficial del ejército en la época de la guerra del Golfo, no estuvo en el frente. Luego, empresario, congresista del Tea Party por Kansas, director de la CIA y hasta secretario de Estado en la administración de Trump.

Liz Cheney

La hija del otrora todopoderoso Dick Cheney (vicepresidente de George W. Bush) ha hecho de alguna manera lo que Pence: apoyar a un presidente republicano hasta que éste cruzó todas las líneas rojas. Conservadora, sin duda, encontró su límite en su apoyo a Trump con el ataque al Capitolio. En ese momento ya se situó contra el expresidente. Y de esa guisa pasó por el comité del 6 de enero.

Liz Cheney. Europa Press

No se lo perdonaron los votantes republicanos y perdió la nominación para seguir siendo congresista por Wyoming, en beneficio del candidato trumpista. Pero Cheney no ha dicho que se vaya a presentar. El plan es otro. «Algunos piensan que, aunque no podría ganar las primarias, si se presentara en las papeletas de los 50 estados como conservadora constitucional podría dividir a la derecha y lograr su objetivo: detener a Trump a toda costa», escribe Martin Pengelly en The Guardian.

Glenn Youngkin

No ha anunciado formalmente su candidatura, pero ha comenzado a poner en marcha el equipos de recaudación de fondos y la infraestructura necesaria para una candidatura presidencial. El gobernador de Virginia ganó un estado de tendencia demócrata evitando a Trump, pero con sus mismas tácticas. Y sin embargo, este empresario de 56 años representa el republicanismo moderado.

Glenn Youngkin, gobernador de Virginia (EE UU). glennyoungkin.org

Cuenta la CNBC que Youngkin ha recurrido a Ray Washburne, empresario y exfuncionario de la administración Trump, para que presente al gobernador de Virginia a donantes clave y estrategas políticos. Y mientras se prepara para una posible candidatura a la presidencia de EE UU.

Las encuestas reparten juego

En una encuesta de YouGov realizada después de las midterm del 8 de noviembre, se muestra que el 41% de los encuestados que dijeron ser republicanos prefieren a DeSantis como candidato a la presidencia en 2024, frente al 39% que prefiere a Trump.

En cambio, una nueva encuesta de Politico/Morning Consult muestra que el 47% de los republicanos e independientes de tendencia republicana apoyarían a Trump. La misma encuesta muestra que el 33% apoyaría a DeSantis.