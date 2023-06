Los cantos de la hinchada

“Muchachos…”, convertido en el himno que acompañó la gesta de la Selección Argentina en Qatar y que hizo estremecer a multitudes en nuestras calles durante aquellos días y en los campos de juego en los amistosos, difícilmente pueda ser superado actualmente como “la música del fútbol”.

Si bien las hinchadas argentinas tienen historia con sus cantos, hay otra en Europa que patentó su propio himno hace más de medio siglo, imbatible por allí: el “You’ll never walk alone” (Nunca caminarás solo) que cantan los fans del Liverpool.

Después de convertirse en uno de los héroes argentinos en Qatar y de brillar en el Brighton de la Premier británica, Alexis Mac Allister llega al Liverpool. Un club con tradición y grandeza, el más ganador de títulos europeos desde su país: 6, cifra sólo superada por Real Madrid (14) y Milan (7). Mac Allister seguramente se adaptará a la tradición de los Reds, después de tanta calidad que desplegó en los últimos meses.

Nunca caminarás solo

“Sigue a través del viento / sigue a través de la lluvia / aunque tus sueños se rompan en pedazos / camina, camina, con esperanza en tu corazón / y nunca caminarás solo”, cantan. La canción llegó a principios de los 60 a las islas británicas y el legendario DT Bill Shankly -un prócer del Liverpool- la convirtió en emblema del club. Sin embargo, el origen tiene poco que ver con los británicos y con el fútbol.

Como aquel tema de Creedence que mucho después las hinchadas argentinas versionaron en “Brasil / decime que se siente…”, el himno del Liverpool proviene, en realidad, de Estados Unidos.

Era una canción que cerraba el musical Carousel, compuesto por una dupla imbatible: Richard Rodgers-Oscar Hammerstein. Los mismos que poco después harían historia con un musical llevado al cine en una obra inolvidable y que, entre nosotros, se tituló “La novicia rebelde”.

Rincones de Broadway

El musical se estrenó el 19 de abril de 1945 en el teatro Majestic, en Broadway, y Rodgers-Hammerstein ya gozaban de la fama por Oklahoma, otra leyenda del musical. “Carousel” se basa en una obra teatral del húngaro Ferenc Molnar y describe una historia triste, ambientada en Maine, con el romance entre una molinera y un joven pendenciero, Billy, que muere en un asalto.

Para consolar a la chica, una de sus amigas canta el tema que se haría famoso, acompañada por el coro: “Cuando camines a través de la tormenta / mantén la cabeza alta y no temas por la oscuridad / Al final encontrarás la luz del sol…”

El recorrido

“You’ll never walk alone” tuvo, desde entonces, versiones de los más grandes cantantes populares: Sinatra, Presley, Johnny Cash, Barbra Streisand, Nina Simone. También, en tiempos más cercanos, los grabaron Los Tres Tenores, The Adicts y Die Toten Hosen .

Llegó al Reino Unido a través de un grupo muy popular en Liverpool de comienzos de los 60, Gerry & The Pacemakers. Cualquiera fan de Los Beatles recordará ese nombre, que tanto influyó sobre los Fabulosos Cuatro de Liverpool. Gerry & The Pacemakers llevaron el “You Never Walk Alone” hasta el número 1 en las listas de ventas del Reino Unido en 1963. Bill Shankly ni dudó en qué canción debían corear los hinchas. Desde aquel día. Y hasta nuestros días.

La épica de los Reds

Uno de los episodios más y fresco en la memoria de todos fue la final de la Champions del 2005, jugada en el estadio Atatürk de Estambul (como la del último sábado entre el City vs. Inter).

Allí, después del primer tiempo, el Milan tenía el partido casi sentenciado: 3-0. Hernán Crespo había marcado uno de los goles del equipo que dirigía “Carletto” Ancelotti y que incluía jugadores de lujo: Pirlo, el capitán Paolo Maldini, Kaká, junto a un batallador como Genaro Gatusso en el medio.

Con el 0-3 en el entretiempo, el DT de los “Reds”, el español Rafa Benítez hizo silencio en el vestuario, no dio ninguna indicación. Pero allí escucharon el conmovedor canto de los hinchas británicos: You’ll never walk alone. Liderados por un aguerrido Steve Gerrard salieron con todo en el complemento y remontaron hasta empatar, obligando a la definición por penales (que por cierto ganaron y les dio su quinta Champions).

Alexis Mac Allister, 21/5/2023, En Brighton, Gran Bretaña.

Si Los Beatles llevaron a Liverpool a una dimensión universal, siendo la banda más popular e influyente de todos los tiempos, la ciudad entera es un sinónimo de música. Con sitios míticos como The Cavern y con estadios por donde pasaron todos los supergrupos, Liverpool también invita recorrer el parque de Strawberry Fields, la calle Penny Lane donde Paul y John vivían su adolescencia.

Pero en el mismo estadio del Liverpool, Shankly –un escocés que venía de una familia de mineros- hizo colocar una placa con esta leyenda: “Esto es Anfield”. Shankly patentó varias frases famosas y para justificar la plaqueta, apuntó: “Es para recordar a nuestros muchachos qué camiseta defienden y a nuestros adversarios contra quién juegan”.

En su honor el Liverpool le hizo una estatua en la entrada del estadio que indica: «Él hizo feliz a la gente”. Hasta allí ha llegado Alexis MacAllister.